Shein annuncia investimento da 500 milioni in Polonia nel 2026 per ampliare proprio hub logistico europeo

(Adnkronos) – Shein, retailer globale online di moda e lifestyle, annuncia un investimento complessivo di 500 milioni di euro per quest’anno per una significativa espansione del proprio Hub Logistico Europeo a Breslavia (Wrocław), in Polonia, rafforzando le capacità logistiche e di evasione degli ordini dell’azienda in tutta Europa. Gli investimenti del 2026 porteranno l’investimento complessivo di Shein in Polonia dal 2022 a 1 miliardo di euro, consolidando il ruolo del Paese come centro strategico per le operazioni europee di Shein. Si prevede inoltre che l’espansione crei migliaia di nuovi posti di lavoro, portando la forza lavoro complessiva delle strutture a oltre 10.000 unità entro la fine del 2026. L’Hub Logistico Europeo di Shein è una delle strutture logistiche di e-commerce più avanzate dal punto di vista tecnologico in Europa, e consente a Shein di consegnare gli ordini in modo più efficiente ai clienti in tutto il continente. Le strutture ampliate rafforzeranno la capacità di Shein di stoccare i prodotti ed evadere gli ordini più vicino ai clienti europei, supportando consegne più rapide e una maggiore flessibilità operativa in tutta la regione. I clienti in Europa possono già ordinare da un’ampia selezione di prodotti stoccati presso l’Hub, con consegne disponibili in appena 48 ore in alcuni mercati. Le strutture ampliate comprenderanno: circa 1 milione di metri quadrati di spazio di magazzino, pari a un aumento del 25% superficie di magazzino; oltre 6.500 robot autonomi, a supporto del rifornimento dell’inventario, dello smistamento e del prelievo degli ordini; capacità logistiche e di evasione degli ordini ampliate, che consentono a Shein di elaborare e consegnare gli ordini in modo più efficiente nei mercati europei; una forza lavoro destinata a raggiungere le 10.000 unità entro la fine del 2026, a supporto delle attività logistiche, di gestione della supply chain, tecnologiche e di magazzino, rendendo l’azienda uno dei maggiori datori di lavoro della Bassa Slesia; un ecosistema di oltre 230 pmi polacche locali che forniscono beni e servizi alle operazioni di SHEIN a Breslavia; maggiore efficienza nelle consegne per i clienti in tutta la regione europea, con clienti in molti mercati ora in grado di ricevere prodotti stoccati presso l’Hub in appena 48 ore. “L’Europa è un mercato chiave per Shein, e siamo impegnati a investire nell’infrastruttura e nelle capacità necessarie per sostenere la nostra crescita di lungo periodo in tutta la regione. Il nostro investimento di 500 milioni di euro in Polonia quest’anno è una chiara dimostrazione di tale impegno, e della nostra fiducia nel potenziale di lungo termine del nostro business europeo.” ha dichiarato Leonard Lin, Global Head of Public Affairs e President EMEA di SHEIN. “Attraverso questo investimento stiamo costruendo operazioni europee più efficienti, flessibili e resilienti, che ci consentono di servire meglio i clienti, sostenere le ambizioni della crescente rete di brand e rivenditori europei che vendono su SHEIN Marketplace, e fornire una solida base per la nostra crescita continua in Europa negli anni a venire. La Polonia è diventata un caposaldo delle nostre operazioni europee, e questo ultimo investimento riflette la nostra fiducia nel Paese, nella sua forza lavoro e nel suo contesto imprenditoriale.” L’Hub Logistico Europeo di Shein nei pressi di Breslavia si è sviluppato fino a diventare uno dei centri logistici più importanti dell’azienda a livello globale, supportando l’evasione degli ordini verso i clienti nei mercati europei. L’investimento ampliato sosterrà una maggiore capacità di stoccaggio, un ulteriore impiego delle tecnologie di automazione avanzata e miglioramenti nell’efficienza operativa. I sistemi automatizzati della struttura, tra cui oltre 6.500 robot autonomi, supportano la gestione dell’inventario, il rifornimento, il prelievo e lo smistamento degli ordini, contribuendo ad aumentare la capacità di elaborazione e a migliorare l’efficienza nell’evasione degli ordini. L’espansione sostiene inoltre il continuo sviluppo del Marketplace Shein in Europa, fornendo capacità logistiche e di evasione degli ordini che possono aiutare un numero maggiore di brand e rivenditori europei a raggiungere i clienti in tutta la regione. Dall’avvio delle proprie operazioni in Polonia nel 2022, Shein ha sviluppato una significativa presenza nella Bassa Slesia, creando opportunità occupazionali e sostenendo una rete crescente di aziende polacche. La continua espansione dell’azienda dovrebbe portare la forza lavoro complessiva del proprio Hub Logistico Europeo a 10.000 unità entro la fine del 2026, rendendola uno dei datori di lavoro più significativi della regione. Oltre alla creazione di posti di lavoro, le operazioni di SHEIN sostengono oltre 230 piccole e medie imprese polacche che forniscono beni e servizi, tra cui trasporti, imballaggio e servizi professionali. Le aziende polacche beneficiano inoltre della crescita del Marketplace SHEIN. Dal lancio del Marketplace polacco integrato dell’azienda nell’aprile 2025, oltre 500 brand e rivenditori polacchi sono entrati a far parte della piattaforma, ottenendo accesso a milioni di clienti potenziali in tutta Europa. Michał Kania, Poland Public Affairs Director di Shein, ha aggiunto: “Negli ultimi quattro anni, la Polonia è diventata una parte sempre più importante delle operazioni globali di Shein. Il nostro continuo investimento riflette la nostra fiducia nella forza lavoro, nelle infrastrutture e nel contesto imprenditoriale del Paese. Siamo orgogliosi di creare migliaia di posti di lavoro, sostenere centinaia di aziende polacche e aiutare brand e rivenditori locali a raggiungere i clienti in tutta Europa. Consideriamo la Polonia un partner strategico di lungo termine e guardiamo con fiducia alla prospettiva di continuare a far crescere il nostro contributo all’economia polacca.”

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