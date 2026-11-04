San Cataldo. Tre proposte di “Riprendiamoci la Città” saranno presentate in Consiglio tre iniziative. Modaffari: “Soluzioni concrete per la nostra Comunità”

SAN CATALDO. Venerdì 6 novembre alle ore 18:00, in Consiglio Comunale, saranno all’ordine del giorno tre proposte presentate da RIPRENDIAMOCI LA CITTÀ:

Lotta allo spreco alimentare e solidarietà.

Occupazione giovanile, parità di genere e inclusione negli appalti comunali.

Riconoscimento e attuazione della Disability Card.

Lo ha annunciato il consigliere Giampiero Modaffari, che ha aggiunto: “Si tratta di tre iniziative che mettono al centro le persone, i diritti e le opportunità. Continuiamo a svolgere con determinazione il nostro ruolo: proporre, sollecitare e dare impulso all’Amministrazione Comunale. Perché fare opposizione significa anche costruire soluzioni concrete per la nostra comunità. I fatti, prima delle parole”.