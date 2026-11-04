Prix Galien Italia a Msd per nuove armi in prevenzione e terapia malattia rara

(Adnkronos) – Msd si aggiudica "due prestigiosi premi e una menzione speciale nell'edizione 2026 del Prix Galien che quest'anno ha fatto tappa a Torino, dove si è tenuta la cerimonia finale del premio nella prestigiosa sede di Palazzo Madama". Istituito in Francia nel 1970 per riconoscere le più importanti innovazioni nel campo della ricerca farmacologica, il Prix Galien è arrivato in Italia nel 1992 e rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della comunità scientifica. A conferire il premio al vaccino pneumococcico coniugato 21-valente (V116), nella categoria 'Malattie infettive e Prevenzione' – informa una nota di Msd – il comitato scientifico del Prix Galien Italia 2026 con la seguente motivazione: "V116 si presenta innovativo in quanto offre una copertura mirata verso sierotipi rilevanti nell'adulto, inclusi 8 non presenti negli altri vaccini pneumococcici disponibili, mantenendo un comparabile profilo di immunogenicità, sicurezza e tollerabilità. I dati pediatrici hanno inoltre sostenuto l'estensione dell'impiego a bambini e adolescenti già vaccinati e ad aumentato rischio di malattia pneumococcica. Rappresenta quindi un'evoluzione della prevenzione pneumococcica perché non solo amplia la valenza del vaccino, ma la riallinea al carico residuo di malattia negli adulti, offrendo una strategia capace di migliorare la protezione contro polmonite e malattia pneumococcica invasiva nelle popolazioni più vulnerabili". Le malattie pneumococciche, ricorda Msd, sono infezioni sintomatiche causate dal batterio Streptococcus pneumoniae. Il termine malattia pneumococcica invasiva (Ipd) viene utilizzato per indicare le infezioni pneumococciche più gravi e invasive, come batteriemia, sepsi, meningite e osteomielite, in cui il batterio può essere isolato da siti normalmente sterili. Le infezioni pneumococciche e le Ipd rappresentano una delle principali cause di morbilità e mortalità per malattie trasmissibili in Europa e nel mondo, con il maggiore carico di malattia osservato nei bambini