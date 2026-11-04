Netflix si affida all’IA per contrastare l’indecisione degli spettatori

(Adnkronos) – Il colosso dello streaming prova a superare uno dei problemi più frequenti per chi si siede sul divano: i lunghi minuti trascorsi a sfogliare il catalogo senza trovare cosa guardare. Nelle applicazioni per Smart TV debutta un nuovo spazio sperimentale battezzato "AI Discover", progettato per rinnovare la classica formula dei consigli attraverso l'impiego dell'intelligenza artificiale. Si tratta di una funzione in anteprima, per il momento distribuita ad alcuni clienti in USA e prossimamente in arrivo anche da noi. La prima funzione introdotta raggruppa le produzioni non per generi tradizionali, ma attorno a stati d'animo e situazioni pratiche, come la ricerca di una visione rapida, di un titolo leggero o di una serata cinema in famiglia. L'interfaccia integra inoltre un meccanismo di correzione attiva: indicando i contenuti non graditi, il sistema memorizza le preferenze per non riproporli in futuro. Alla base della novità si trova un'infrastruttura proprietaria sviluppata internamente, pensata per recepire i comandi degli spettatori ed evolvere le raccomandazioni in tempo reale. La distribuzione è attualmente avviata a scaglioni e riguarda esclusivamente il mercato statunitense, limitata ai profili impostati in lingua inglese e ai dispositivi compatibili, in attesa di capire se la formula verrà estesa a livello globale. L'operazione giunge in un momento delicato per l'azienda californiana, reduce dal licenziamento di circa mille dipendenti e alle prese con una frenata della crescita complessiva. Di fronte a un pubblico che tende a trascorrere meno ore davanti ai suoi programmi rispetto al passato, trattenere gli abbonati e ridurre l'attrito nella scelta dei contenuti diventano passaggi obbligati per difendere la centralità del servizio nei salotti di casa.

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