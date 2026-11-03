“Io vittima della truffa del pellet. Ho pagato ma niente merce e venditori scomparsi”: la testimonianza

(Adnkronos) – Prezzi stracciati, la promessa di una fornitura di pellet sufficiente per tutta la stagione e della spedizione gratuita in cambio di un bonifico istantaneo. In tantissimi sono caduti nella truffa del pellet, come emerso da un'inchiesta dell'Adnkronos, condotta anche simulando le ordinazioni, contattando utenti raggirati e associazioni di categoria. Tra le vittime c'è Debbie, dalla provincia di Cuneo, che all'Adnkronos racconta: "Avevo trovato un’offerta per un bancale di pellet da 70 sacchi al prezzo di 100 euro. Sono andata sul sito e ho fatto l'acquisto, pagando come richiesto con un bonifico istantaneo. Poi ho ricevuto una email automatica di conferma dell'ordine in cui mi dicevano che sarei stata contattata da lì entro breve. Da quel momento invece più nulla". Come tanti altri, ha inviato i soldi ma non ha mai ricevuto la merce promessa. Dopo qualche giorno senza più informazioni Debbie ha provato a contattare su Whatsapp i sedicenti fornitori di pellet "perché avevano questo numero di telefono per l'assistenza ma non mi ha mai risposto nessuno". "Quando ho riprovato ancora qualche giorno dopo – aggiunge – sembrava che avessero disattivato il numero di telefono perché non veniva neanche più visualizzata la seconda spunta, quella della conferma di ricezione del messaggio. Tornando sul sito mi sono accorta che era cambiato il nome dell'intestatario a cui effettuare il bonifico: non era più la stessa persona. Allora ho fatto le mie verifiche su Internet, sono andata su TrustPilot e ho trovato una valanga di messaggi di persone che, come me, erano cadute nella truffa. E lì mi sono un po' maledetta perché se avessi fatto prima delle verifiche mi sarei risparmiata questa frode". (LEGGI ANCHE 'Come evitare di cadere nel tranello dei siti fake') Su piattaforme online come Trustpilot e Facebook infatti sono decine e decine i messaggi lasciati, solo negli ultimi mesi, da chi è stato truffato o si è reso conto della frode poco prima di pagare. "Ho ordinato 368 euro di pellet e non hanno mai consegnato", scrive ad esempio Domenico. "Ho fatto il pagamento come richiesto dalla ditta e la merce non è mai stata consegnata: un mese di telefonate e prese in giro e ancora continua a truffare", è il messaggio di Loretta. "Purtroppo non ho letto le recensioni altrimenti mi sarei bloccato, a me hanno rubato 300 euro per l'acquisto di un bancale di pellet", scrive Michele. "Ho effettuato un ordine online da 259,99 euro. Oltre a non aver ricevuto nessun tracciamento dell'ordine tramite email, ovviamente non ho ricevuto alcuna merce. Ho contattato il fornitore più volte ma senza esito", denuncia Donatella.

A volte la truffa non si ferma al primo pagamento. Diversi utenti raccontano che dopo aver effettuato un bonifico istantaneo, sono stati contattati dai truffatori che hanno chiesto loro un secondo bonifico dal momento che il primo presentava una causale sbagliata. Con la promessa che la prima cifra sarebbe stata restituita. "Mi è stato chiesto un bonifico anticipato che ho effettuato tempestivamente, – racconta Stefania online – poi mi hanno contattata dicendomi che c’era un problema con la causale errata e non avrebbero potuto spedire la merce. Quando ho chiesto gentilmente di poter effettuare un reso per il rimborso di 239 euro, mi è stato negato e mi è stato chiesto invece di effettuare un secondo pagamento e che poi mi avrebbero rimborsato il precedente".

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)