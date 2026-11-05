Harry e Meghan a Natale in Gran Bretagna, ma senza la famiglia reale

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Il principe Harry e Meghan Markle si starebbero preparando a passare il loro primo Natale nel Regno Unito dopo otto anni. L'ultima volta che la coppia ha trascorso la festività in Gran Bretagna risale al 2018, quando Meghan era incinta del principe Archie. La coppia ha fatto il suo inaspettato ritorno nel Regno Unito ad agosto e, secondo alcune indiscrezioni, avrebbe dovuto recarsi negli Stati Uniti per trascorrere il Natale con la madre di Meghan, Doria Ragland, in California. Tuttavia – scrive l'Express – sembra che il duca e la duchessa di Sussex abbiano deciso di passare le festività nella propria residenza britannica nelle Cotswolds. Meghan, Harry, Archie e Lilibet potrebbero comunque essere raggiunti dalla Ragland nel Regno Unito, poiché, come riporta Hello Magazine, trascorrere il Natale con lei è "sempre stato nei piani". Invece, non è previsto che i Sussex si uniscano alla famiglia reale nel Norfolk: una fonte ha dichiarato al Times che lo troverebbero "troppo imbarazzante e difficile", aggiungendo che non si aspettano un invito. I Sussex, allora ancora membri attivi della famiglia reale, trascorsero il primo Natale di Archie nel 2019 in Canada. Il loro figlio aveva solo sette mesi e la coppia decise di passare le festività con la madre di Meghan piuttosto che con i reali nella tenuta di Sandringham. Meghan e Harry si sono dimessi dai loro ruoli di membri senior della famiglia reale all'inizio del 2020 e si sono trasferiti negli Stati Uniti poche settimane dopo. La coppia, che ha dato il benvenuto alla figlia nel giugno 2021, ha poi trascorso le festività natalizie in California dal 2020 al 2025. Una fonte ha dichiarato a Heatworld: "Con i figli a scuola, non possono continuare a spostarsi tra la California e il Regno Unito a loro piacimento, quindi dovranno compiere delle scelte difficili". Harry e Meghan trascorsero l'ultima volta il Natale nel Regno Unito con la famiglia reale nel 2018, quando la defunta regina Elisabetta II aveva invitato Meghan in qualità di fidanzata di Harry. Non è dato sapere se quest'anno siano stati invitati a trascorrere il Natale nel Norfolk. Si pensa che il rapporto di Harry con il fratello maggiore, il principe William, sia ancora molto teso, una situazione che si è aggravata quando il quarantenne ha fatto delle affermazioni sull'erede al trono nella sua autobiografia, 'Spare'.

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