(Adnkronos) – Gruppo Magis ha presentato oggi in occasione dell’Assemblea Annuale Anci 2026 l’iniziativa di upcycling -parte del più ampio programma di rebranding del Gruppo- realizzata assieme alla cooperativa sociale Quid. Il progetto ha portato alla riconversione di oltre 7300 materiali di comunicazione e gadget con il logo Agsm Aim, tra cui teli, gazebo, felpe e molto altro, che sarebbero stati destinati allo scarto. I materiali sono stati raccolti in occasione della campagna interna 'Facciamo posto a Magis' e poi trasformati e valorizzati in oltre 10.000 nuovi oggetti firmati Magis: shopper, borsoni, porta Pc, pouch ed elastici per capelli. A dargli nuova vita è stata Quid, cooperativa sociale nata a Verona nel 2013, che fa rinascere le eccedenze tessili creando capi di moda etica e offre un percorso di inclusione lavorativa a persone fragili, con disabilità e rifugiati. Su ogni oggetto è stato stampato un QR code, che porta al racconto del progetto: un ultimo saluto a quello che è stato Agsm Aim che non scompare, rimane ben visibile nel materiale Magis. Un gesto che rinnova il legame di Magis con il territorio e conferma l’attenzione del Gruppo alle tematiche sociali. Il progetto rappresenta infatti un ponte simbolico tra passato e futuro: ciò che ha fatto parte dell’identità storica del Gruppo non viene cancellato, ma entra a far parte del nuovo corso. È proprio questa l’essenza di tutta la campagna 'Benvenuta Transizione', percorso di cambiamento pensato per rafforzare il ruolo di Magis quale operatore di rilievo nazionale e agevolatore delle transizioni (sostenibile, sociale e digitale), in coerenza con gli obiettivi fissati dal Piano Industriale al 2030. Federico Testa, presidente di Magis, ha commentato: “Siamo particolarmente orgogliosi di questa iniziativa, che rappresenta un esempio molto concreto di attuazione dei valori e degli obiettivi sociali e di sostenibilità che promuoviamo ogni giorno. Un progetto che dimostra appieno la responsabilità sociale di Magis e che guarda al futuro valorizzando la storicità del Gruppo e l’identità costruita nel tempo. Con Quid condividiamo valori comuni, in primis la sostenibilità, intesa come valore culturale prima che industriale, che include educazione, partecipazione e senso di appartenenza”. Stefano Fracasso, vicepresidente di Magis, ha aggiunto: “Il Progetto Quid dimostra che il cambiamento può essere un’occasione per dare nuovo valore a ciò che siamo stati e che è parte della nostra identità storica. Trasformare oltre 7.300 materiali in più di 10 mila nuovi oggetti, grazie al lavoro di una realtà come Quid, significa tenere insieme sostenibilità e inclusione lavorativa, due dimensioni che per noi vanno sempre di pari passo”. Anna Fiscale, fondatrice e presidente di Quid, ha dichiarato: “La collaborazione con Magis racconta quanto possa essere generativo ripensare ciò che abbiamo già, riconoscendone nuove possibilità. Insieme abbiamo trasformato materiali legati alla storia di Agsm Aim in oltre 10.000 nuovi oggetti, restituendo loro una funzione e una nuova identità. È un progetto che dimostra come economia circolare e inclusione lavorativa possano tradursi in azioni concrete, capaci di creare valore per le persone e per l’ambiente. Per Quid ogni trasformazione è anche un’occasione per aprire nuove traiettorie: perché dare nuova vita ai materiali significa, allo stesso tempo, generare nuove opportunità per le persone e contribuire a un futuro più sostenibile e inclusivo”.

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