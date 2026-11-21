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Gianni De Gennaro si è ucciso. L'ex capo della Polizia si è tolto la vita con un colpo di pistola nella sua casa in campagna a Montiano, frazione del comune di Magliano in Toscana, in provincia di Grosseto. L'ex capo della polizia nei giorni scorsi era stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Caltanissetta con l'accusa di depistaggio, nell'ambito dell'inchiesta sulla strage di via D'Amelio e sulla scomparsa dell'agenda rossa del giudice Paolo Borsellino. Nei giorni precedenti l'ex super poliziotto aveva subito delle perquisizioni. Il 1 dicembre si sarebbe dovuto presentare davanti al tribunale del Riesame di Caltanissetta Il gip aveva respinto la richiesta di arresto.﻿"Gianni De Gennaro è stato un servitore della Patria tradito dalle Istituzioni che ha servito. Come molti prima di lui. Purtroppo. Riposi in pace". Così il leader di Azione, Carlo Calenda. "Sono affranto, non ho parole. Sono senza parole". Non riesce a dire altro l'avvocato Francesco Bertorotta, che con l'avvocato Franco Coppi, difendeva l'ex Capo della Polizia Gianni De Gennaro nella inchiesta per depistaggi. "Sono sconvolto per la tragica morte di un servitore dello Stato, con il quale ho avuto modo di collaborare per anni e di cui ho ammirato le doti, il senso delle istituzioni e la dedizione al dovere. Sono sinceramente vicino al dolore dei familiari e di tutti coloro, e sono tanti, che con Gianni De Gennaro, hanno lavorato nei decenni per il bene dell'Italia". Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano. “Innanzitutto è una persona che conoscevo personalmente quindi sono molto scosso su questa questione, sono anche amico del fratello. Al netto della vicenda credo che sia un'occasione ancora importante per riflettere sul sistema anche a distanza di anni, di mettere la gogna le persone”, ha detto dal canto suo il viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli. “Non è che voglio strumentalizzare l'accaduto, ci mancherebbe, non lo fare mai a maggior ragione per una persona che conoscevo bene, che stimavo, che consideravo assolutamente estraneo dal mio punto di vista a quello che accadeva, pur non conoscendo i fatti, credo che una riflessione sul binomio magistratura e alcuni mezzi d'informazione vada fatta nel rispetto per carità della libertà di espressione della stampa, della giustezza di comunicare ai cittadini le notizie e anche al dovere della magistratura di fare indagini ma insomma rispetto alla polarizzazione di queste vicende dimenticano spesso che ci sono delle persone dietro, delle famiglie, insomma, è una riflessione che le nostre democrazie devono fare", ha chiuso Cirielli.

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