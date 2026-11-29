Dopo il grande successo de Il Lago dei cigni, che nella scorsa stagione ha registrato il tutto esaurito, la grande danza classica torna a Caltanissetta con uno dei titoli più amati e rappresentati al mondo: Lo Schiaccianoci.

Domenica 6 dicembre 2026, alle ore 18.30, il Teatro Rosso di San Secondo ospiterà la compagnia Almatanz, con la regia e le coreografie di Luigi Martelletta, già primo ballerino del Teatro dell’Opera di Roma, nell’ambito de La Bella Stagione 2026 | 2027, diretta artisticamente da Alessandra Falci e organizzata da Palcoscenica.

Il ritorno del balletto nella programmazione della stagione nasce dalla volontà di dare continuità a un percorso artistico che ha incontrato una straordinaria risposta da parte del pubblico, confermando l’interesse della città verso una proposta culturale che, accanto alla grande prosa nazionale, accoglie altri linguaggi dello spettacolo dal vivo.

Capolavoro del repertorio classico, Lo Schiaccianoci debuttò nel 1892 al Teatro Mariinskij di San Pietroburgo, diventando nel tempo uno dei simboli più evocativi della tradizione natalizia.

Ispirato al racconto di Ernst Theodor Amadeus Hoffmann e impreziosito dalle indimenticabili musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij, il balletto in due atti conduce lo spettatore in un universo sospeso tra realtà e immaginazione, attraverso la storia della piccola Clara e del suo straordinario viaggio in una notte di Natale.

La celebre Danza della Fata Confetto, il Valzer dei fiori e le suggestive atmosfere fiabesche accompagnano una narrazione capace di attraversare le generazioni, conservando intatto il proprio fascino a oltre un secolo dalla sua prima rappresentazione.

Nella rilettura coreografica di Luigi Martelletta, la dimensione fantastica della fiaba si arricchisce di un significato più profondo: il sogno di Clara diventa metafora della crescita, del passaggio dall’infanzia all’età adulta e della scoperta di sé. Particolare attenzione è riservata al legame tra Clara e la figura materna, attraverso un linguaggio coreografico che rinnova la tradizione senza rinunciare alla sua eleganza.

La compagnia Almatanz, che nel corso della sua attività ha collaborato con prestigiosi interpreti della danza italiana e internazionale, propone un allestimento in cui tecnica, espressività e ricerca artistica dialogano con la straordinaria partitura musicale di Čajkovskij.

L’appuntamento, alle porte delle festività natalizie, rappresenta anche un’occasione per avvicinare le nuove generazioni al mondo del balletto e per condividere in famiglia un’esperienza teatrale di grande suggestione.

Particolare attenzione è stata riservata alle scuole di danza del territorio, per le quali sono previste tariffe agevolate, con l’obiettivo di offrire ai giovani allievi l’opportunità di assistere dal vivo a uno dei più importanti titoli del repertorio classico e di confrontarsi con una realtà professionale della danza.

Tariffe dedicate sono inoltre previste per i gruppi organizzati numerosi e per gli abbonati de La Bella Stagione.

Con Lo Schiaccianoci, La Bella Stagione rinnova il proprio impegno nel proporre un’offerta culturale diversificata, capace di valorizzare la pluralità dei linguaggi artistici e di fare del teatro un luogo di incontro tra generazioni, passioni e sensibilità differenti.

Un appuntamento con la bellezza della danza, la forza evocativa della musica e l’incanto di una fiaba senza tempo, per accogliere il Natale a teatro.

I biglietti sono già disponibili. È possibile prenotare telefonicamente al numero 328 588 0889 oppure acquistare in prevendita online sul circuito LiveTicket.

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=710598

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

Lo Schiaccianoci

Compagnia Almatanz · Regia e coreografie di Luigi Martelletta

Musiche di Pëtr Il’ič Čajkovskij

Domenica 6 dicembre 2026 | Ore 18.30

Teatro Rosso di San Secondo – Caltanissetta

Informazioni e prenotazioni: 328 588 0889

Facebook: La Bella Stagione – Caltanissetta

Instagram: @labellastagionecaltanissetta

LA BELLA STAGIONE 2026 | 2027

Direzione artistica Alessandra Falci · Organizzazione Palcoscenica

Il teatro è una bella abitudine.