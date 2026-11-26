(Adnkronos) – Sorpresa in Coppa Davis. Oggi, giovedì 26 novembre, la Germania del numero uno al mondo Alexander Zverev è stata eliminata ai quarti di finale dalla Gran Bretagna. Decisiva la vittoria nel doppio della coppia formata da Henry Patten e Neal Skupski (6-2 7-6). Nelle prime sfide del singolare, Cameron Norrie aveva battuto Jan-Lennard Struff con il punteggio di 6-3 3-6 6-2 nella sfida tra 'numeri due' delle rispettive squadre, mentre Zverev aveva poi regolato i conti contro Arthur Fery. Nella semifinale di sabato a Bologna, i britannici affronteranno ora la vincente della sfida tra la Spagna di Carlos Alcaraz e l'Austria.

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