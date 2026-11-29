(Adnkronos) – Si chiamava Michelle Valentino, la ragazzina di 14 anni morta in provincia di

Napoli

per le conseguenze di una grave forma di allergia al lattosio. Intorno alle 22, attraverso il suo profilo Instagram, aveva pubblicato la sua ultima storia. La ragazzina, dopo una cena con le amiche, è rientrata a casa ed ha accusato i primi malesseri, fino al decesso avvenuto nella notte in ospedale, presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra. Sul caso indagano i carabinieri. Appassionata di musica e danza, Michelle era una studentessa e viveva con i genitori a Casalnuovo di Napoli: il padre di 41 anni e la madre di 36, e con un fratello più piccolo. "Ci sono notizie che ti lasciano senza parole – ha appena scritto sui social il sindaco di Casalnuovo, Giovanni Nappi -. Che ti fanno male, profondamente. La tragica scomparsa di Michelle, appena 14 anni, una ragazza della nostra Casalnuovo, è una di queste. Una famiglia della nostra comunità, persone perbene, che oggi si ritrova ad affrontare il dolore più grande che si possa immaginare. Michelle aveva 14 anni. Era un’adolescente, come una delle mie figlie. E da padre, prima ancora che da Sindaco, non riesco nemmeno a immaginare cosa possano provare oggi i suoi genitori. A quell’età si hanno sogni, speranze, progetti. Si ha tutta la vita davanti. E pensare che tutto possa finire così, improvvisamente, è qualcosa di terribile. Non ci sono parole giuste. Non ce ne possono essere. Alla famiglia di Michelle voglio esprimere tutta la mia vicinanza, il mio affetto e quello dell’intera comunità di Casalnuovo".

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