CALTANISSETTA – Un pubblico partecipe, tante risate e ripetuti applausi hanno accompagnato, nella serata di sabato 28 novembre, la performance di Anna Mazzamauro al Teatro Regina Margherita di Caltanissetta. Un debutto all’insegna del successo per l’anteprima della Stagione Teatrale Nazionale 2026/2027, promossa dal Comune di Caltanissetta attraverso l’Assessorato alla Cultura, con l’organizzazione di DalVivo Concerti.

Con “Brava, bravissima… anche meno”, Anna Mazzamauro ha confermato tutte le sue straordinarie qualità artistiche, conquistando il pubblico con uno spettacolo nel quale teatro, musica, canto e avanspettacolo si sono intrecciati attraverso il filo conduttore dell’autoironia.

L’attrice ha condotto gli spettatori dietro le quinte del teatro, svelando ciò che accade durante le prove che precedono l’apertura del sipario. Tra battibecchi, ripassi delle battute e situazioni esilaranti, musicisti, una sarta e un tecnico audio sono diventati parte integrante della rappresentazione, dando vita a un divertente gioco teatrale.

Con intelligenza, disinvoltura e una naturale capacità di dominare il palcoscenico, Anna Mazzamauro ha saputo ironizzare sul trascorrere del tempo, sui canoni della bellezza e sul mito dell’eterna giovinezza, senza rinunciare a momenti di riflessione. Non è mancato uno sguardo al suo passato cinematografico e all’indimenticabile signorina Silvani, personaggio entrato nell’immaginario collettivo grazie alla saga di Fantozzi, ma anche occasione per ricordare la ricchezza e la versatilità del suo repertorio artistico.

Tra numeri musicali, richiami all’avanspettacolo e persino un esilarante strip-tease comico, la Mazzamauro ha instaurato un rapporto di autentica complicità con la platea. Il pubblico ha dimostrato di gradire particolarmente la rappresentazione, sottolineando con numerosi applausi i diversi momenti dello spettacolo.

Una serata riuscita anche per il suo particolare significato: l’appuntamento con Anna Mazzamauro è stato infatti un regalo riservato a tutti gli abbonati alla Stagione Teatrale Nazionale, che hanno potuto assistere gratuitamente a uno spettacolo aggiuntivo rispetto ai sette previsti dal cartellone originario.

Soddisfazione è stata espressa dal vicesindaco e assessore alla Cultura, professoressa Giovanna Candura, presente alla serata.

«Chi ben comincia è a metà dell’opera. L’entusiasmo e la partecipazione del pubblico rappresentano certamente il migliore auspicio per la nuova stagione teatrale, nel segno della continuità con gli importanti risultati ottenuti lo scorso anno. Abbiamo voluto regalare agli abbonati questo ulteriore appuntamento per premiarne la fiducia, la fedeltà e l’affetto nei confronti del nostro teatro. La risposta del pubblico ci rende particolarmente felici e ci incoraggia a proseguire lungo un percorso che vede nella cultura e nel teatro importanti strumenti di crescita e di aggregazione per la nostra comunità. È sempre una grande emozione vedere il Regina Margherita, fiore all’occhiello della nostra città, animarsi e ritrovare il suo pubblico. Quella con Anna Mazzamauro è stata una splendida anteprima di una stagione di respiro nazionale, con un cartellone pensato per incontrare gusti e sensibilità differenti».

Archiviato con successo questo primo appuntamento, l’attenzione si sposta adesso sull’apertura ufficiale della Stagione Teatrale Nazionale 2026/2027, in programma venerdì 18 dicembre con Iva Zanicchi, protagonista dello spettacolo “Viva la mamma”.

Sette appuntamenti con alcuni dei più importanti interpreti del panorama teatrale italiano accompagneranno il pubblico nisseno fino al prossimo mese di maggio.

IL CARTELLONE DELLA STAGIONE TEATRALE NAZIONALE 2026/2027

18 dicembre 2026 – Iva Zanicchi, “Viva la mamma”

14 gennaio 2027 – Amanda Sandrelli, “La bisbetica domata”

29 gennaio 2027 – Martina Colombari, “Venerdì 13”

23 febbraio 2027 – Gianfelice Imparato, “Il medico dei pazzi”

14 marzo 2027 – Barbara D’Urso, “Barbaramente”

11 aprile 2027 – Ettore Bassi, Galatea Ranzi e Stefano Santospago, “Ispettore in casa Birling”

7 maggio 2027 – Pamela Villoresi, “Elettra 1944”

È ancora possibile sottoscrivere gli abbonamenti alla Stagione Teatrale Nazionale fino al 18 dicembre 2026. Sono inoltre in vendita i biglietti per i singoli spettacoli sui siti www.dalvivoconcerti.it e www.liveticket.it e presso il botteghino del Teatro Regina Margherita.

Per informazioni: 320 0693857, anche tramite WhatsApp.

Il successo dell’anteprima con Anna Mazzamauro rappresenta il migliore biglietto da visita per una nuova stagione che si propone di consolidare il rapporto tra Caltanissetta e il grande teatro italiano, valorizzando il Regina Margherita quale luogo privilegiato di incontro, cultura e condivisione.