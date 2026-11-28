La Nissa FC Futsal supera la Virtus Leonforte per 6-4 nella gara disputata ieri sera al Pala Milan di Caltanissetta. La formazione allenata da Paride Puzzanghera conquista tre punti grazie a una prima parte di incontro particolarmente efficace, riuscendo poi a contenere il recupero degli ospiti.È Salerno a sbloccare il risultato e ad aprire una fase di netto predominio nisseno. Lauricella firma una tripletta, mentre Vincitore e Biasco completano il tabellino dei marcatori biancoscudati, portando la Nissa sul 6-0.Negli ultimi dieci minuti del primo tempo, forte dell’ampio vantaggio, Puzzanghera dà spazio ai giovani della squadra. Con il nuovo assetto i padroni di casa incontrano maggiori difficoltà e la Virtus Leonforte ne approfitta per accorciare le distanze, andando all’intervallo sul 6-2.Nella ripresa gli ospiti proseguono nel tentativo di rimonta e trovano altre due reti. La Nissa deve difendere il vantaggio in una gara diventata più combattuta, ma riesce a portare a casa il successo con il definitivo 6-4.Per i ragazzi di Puzzanghera arriva così una risposta dopo la sconfitta di Gela. La partita lascia indicazioni positive sul piano offensivo, insieme alla necessità di trovare maggiore continuità nell’arco dell’incontro. Per i più giovani, minuti utili per acquisire esperienza in campionato.A fine gara, la squadra ha dedicato la vittoria al presidente emerito Arialdo Giammusso, responsabile del progetto futsal, in occasione del suo compleanno.