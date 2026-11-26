(Adnkronos) – Sono 14 le persone rimaste intossicate dal fumo nell'incendio divampato intorno alle 2.20 di questa notte in un condominio di via di Corticella, nella zona nord di Bologna. Il bilancio dei feriti si è aggravato nelle ore successive al rogo: tre persone sono state ricoverate in gravi condizioni, tra queste anche una persona colta da arresto cardiaco e rianimata sul posto dai soccorritori del 118 prima del trasferimento in ospedale. Le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute sul posto, hanno evacuato circa 50 residenti. Le fiamme, partite per cause ancora da accertare dal piano terra, si sono propagate attraverso il vano scale, interessando l'intero edificio. Il rogo è stato spento e sono in corso le operazioni di recupero dei beni all'interno dello stabile. Il Comune di Bologna ha fatto sapere di aver trovato una sistemazione in albergo per gli sfollati che non hanno riportato ferite. Si tratta di cinque nuclei familiari, per un totale di 15 persone. Gli altri residenti evacuati, circa 35, hanno invece provveduto autonomamente a trovare una sistemazione. Mano a mano che i feriti verranno dimessi dall'ospedale, saranno a loro volta collocati in hotel, se necessario. Nel frattempo, l'assessore comunale alla Scuola e all'Agricoltura, Daniele Ara, e la presidente del Quartiere Navile, Federica Mazzoni, stanno raggiungendo i diversi ospedali cittadini per esprimere la vicinanza delle istituzioni alle persone ferite e alle loro famiglie.

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