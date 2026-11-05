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Ascolti in crescita per ‘BellaMa” dopo il caso Ravagnani, Diaco ignora le polemiche in onda

AdnKronos

Ascolti in crescita per ‘BellaMa” dopo il caso Ravagnani, Diaco ignora le polemiche in onda

Gio, 05/11/2026 - 11:43

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(Adnkronos) – Al netto delle polemiche sull'intervista all'ex prete Alberto Ravagnani, 'BellaMa'' regge in termini di ascolti. La puntata di ieri ha registrato il 5,8% di share nella prima parte con 501.000 spettatori, e il 7.1% nella seconda con 594.000 spettatori con picchi oltre il 9%.  Il tema della puntata di ieri è stato l'amore tossico e, come anticipato dall'Adnkronos, il conduttore Pierluigi Diaco non ha affrontato in puntata le polemiche scaturite per l'intervista del giorno prima all'ex prete Alberto Ravagnani a 'BellaMa''. Una vicenda che ha acceso un dibattito social e non solo, spaccando anche il consiglio di amministrazione della Rai tra chi ha difeso la libertà giornalistica di fare domande, come la consigliera d'amministrazione Rai Federica Frangi, e chi ha critico il “tono inquisitorio”, come i consiglieri di amministrazione Rai Alessandro di Majo, Davide Di Pietro e Roberto Natale.  Anche per gli esponenti del M5S in Commissione di Vigilanza Rai si è trattato di “un'aggressione verbale in piena regola”. Sulla vicenda è intervenuta anche Milly Carlucci che con il suo team di autori ha definito “inaccettabile quanto accaduto”. 
—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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