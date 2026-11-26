Durante la partita di calcio dilettanti ( terza categoria)
Paolini Marsala e Athletic Partanna, il calciatore marsalese
Hazzaz Moadh, secondo quanto descritto nel referto arbitrale, dopo aver subito un fallo avrebbe reagito colpendo con un calcio l’avversario generando una colluttazione .
Il calciatore Hazzaz Moadh veniva espulso e dopo essere andato negli spogliatoi rientrava in campo con un coltello minacciando alcuni avversari. Solo l’intervento di altri tesserati avrebbe evitato conseguenze peggiori. La partita è stata interrotta definitivamente al 21′ del primo tempo ed è stata inflitta la sconfitta a tavolino alla
Paolini Marsala. Al giocatore sono stati inflitti 5 anni di squalifica e visto che della faccenda se ne stanno occupando anche i carabinieri è probabile che scatti anche una denuncia penale.
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Lello |
Gio, 26/11/2026 - 15:06
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