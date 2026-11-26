





Durante la partita di calcio dilettanti ( terza categoria)

Paolini Marsala e Athletic Partanna, il calciatore marsalese

Hazzaz Moadh, secondo quanto descritto nel referto arbitrale, dopo aver subito un fallo avrebbe reagito colpendo con un calcio l’avversario generando una colluttazione .

Il calciatore Hazzaz Moadh veniva espulso e dopo essere andato negli spogliatoi rientrava in campo con un coltello minacciando alcuni avversari. Solo l’intervento di altri tesserati avrebbe evitato conseguenze peggiori. La partita è stata interrotta definitivamente al 21′ del primo tempo ed è stata inflitta la sconfitta a tavolino alla

Paolini Marsala. Al giocatore sono stati inflitti 5 anni di squalifica e visto che della faccenda se ne stanno occupando anche i carabinieri è probabile che scatti anche una denuncia penale.



