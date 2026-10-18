Torneo Itf juniores wheelchair: vincono il piemontese Politanò e la francese Dayan

Tutti vincitori, nessuno escluso. E’ questo il messaggio del 1°Torneo Itf juniores di tennis wheelchair concluso questa mattina sui due campi in cemento del Ct Palermo che ha messo così a referto altro evento di tennis in carrozzina dopo quelli svolti nel 2022 e nel 2023.

La manifestazione, racchiusa in due gironi all’italiana, ha avuto il patrocinio di Fondazione Sicilia ed Amg Gas Luce. A sfidarsi, da venerdì fino a quest’oggi, alcuni tra i migliori interpreti del tennis wheelchair dato che erano presenti ben tre atleti tra la posizione numero 4,7 ed 11 delle graduatorie internazionali under 18.

Nel round robin maschile, successo del 16enne piemontese, numero 4 del ranking, Lorenzo Politanò che nel match decisivo per la vittoria finale ha battuto in tre set, 4-6 6-2 6-2, il 14enne messinese del Tennis Filari, Andrea Roccamo, più volte premiato negli scorsi anni in occasione della Festa delle Racchette Siciliane indetta dalla Fitp regionale. Politanò, nei prossimi mesi, prenderà parte al Master Internazionale di categoria previsto a Miami.

Terzo posto per l’abruzzese Lorenzo Valentini, quarto per il tedesco Timo Schmiesing.

Nel round robin femminile ad aggiudicarsi la vittoria del torneo concluso oggi al Ct Palermo (a novembre ci sarà un evento di medesima categoria anche a San Gregorio di Catania) è stata la francese Manon Dayan, 17 anni, settima del ranking. Seconda piazza per la lettone, numero 11 delle classifiche, Airlina Mosko, terzo posto per la 18enne marsalese Beatrice Draghici, quarto per la wild card romana Giorgia Piazzolla.

Ad assistere agli incontri, il responsabile del settore tecnico nazionale Giancarlo Bonasia e i due fiduciari regionali Antonio Lo Surdo e Francesco Gerardi.

Presenti alla premiazione, Alessandro Lazzaro, presidente del Ct Palermo, Alessandro Anello, Assessore Comunale allo Sport ed al Turismo e Massimiliano Miceli in rappresentanza di Fondazione Sicilia. Il presidente Lazzaro ha auspicato che il prossimo anno possa esserci una nuova edizione di questo torneo che ha messo in luce la forza e la straordinaria forza d’animo di questi giovani ragazzi.

Referee Itf del torneo, Francesco Guglielmino. (Foto premiazione by Massimo Ragusa)