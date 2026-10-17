Tessera sanitaria e false mail per rubare i dati, la truffa e l’alert del ministero della Salute

(Adnkronos) –

False e-mail "che utilizzano indebitamente il nome del ministero della Salute per invitare i cittadini a fornire dati personali per il rinnovo della tessera sanitaria. Si tratta di una campagna di phishing finalizzata a sottrarre dati personali e sensibili. Non si tratta di comunicazioni ufficiali". Questo l'alert del ministero della Salute, diffuso sul sito e i profili social del dicastero. La truffa funziona così: "Le e-mail fraudolente – spiegano da Lungotevere Ripa – invitano l'utente a cliccare su un link per procedere al rinnovo della tessera sanitaria. Il link rimanda a un sito web falso, graficamente simile alle piattaforme istituzionali, all'interno del quale viene richiesto di compilare un modulo con numerosi dati personali e sensibili. I dati raccolti possono essere utilizzati per scopi illeciti, come la rivendita delle informazioni, la clonazione di documenti o altre attività fraudolente", avverte il dicastero.

Come riconoscere ed evitare la truffa? "Il ministero della Salute non invia e-mail per richiedere l'inserimento di dati personali tramite moduli online non istituzionali", precisano il dicastero, ricordando che "eventuali richieste vanno effettuate esclusivamente tramite i canali ufficiali". Quindi, ecco cosa fare: "Non cliccare sui link contenuti nelle e-mail sospette; non fornire dati personali o sensibili; cancellare immediatamente il messaggio. Per aggiornamenti e informazioni ufficiali, si invita a fare riferimento esclusivamente ai siti istituzionali del ministero della Salute e delle altre amministrazioni competenti".

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