Supermedia AGI/Youtrend: Vannacci si ferma, Pd al 20,4%

Sono almeno due i dati degni di nota nella Supermedia di oggi. Il primo e’ il 20,4% del Pd, che costituisce un nuovo record negativo per il partito di Elly Schlein dalle Europee 2024. Il secondo dato, forse ancora piu’ interessante, e’ quel segno ‘=’ a fianco dal 7,7% di Futuro Nazionale, il che sembra certificare come in questa fase la crescita, un tempo impetuosa, del partito di Vannacci si sia interrotta.

Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste: FDI 26,8 (+0,2) PD 20,4 (-0,7) M5S 12,8 (+0,3) Futuro Nazionale 7,7 (=) Forza Italia 7,4 (=) Verdi/Sinistra 6,3 (-0,1) Lega 5,7 (+0,1) Azione 3,2 (-0,1) Italia Viva 2,2 (-0,1) +Europa 1,7 (+0,2) Partito Liberal Democratico 1,3 (-0,1) Noi Moderati 1,1 (=) Questa la Supermedia coalizioni 2022 Centrodestra 41,1 (+0,4) Centrosinistra 28,4 (-0,7) M5S 12,8 (+0,3) Terzo Polo 6,8 (-0,2) Questa, invece, la Supermedia coalizioni 2026: Campo largo 43,4 (-0,5) Centrodestra 41,1 (+0,4) Futuro Nazionale 7,7 (=) Centro 4,6 (-0,1)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di due settimane fa (17 settembre 2026).

NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi e’ una media ponderata dei sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include sondaggi realizzati dal 17 al 30 settembre, e’ stata effettuata il giorno 1 ottobre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

I sondaggi considerati sono stati realizzati dagli istituti EMG (data di pubblicazione: 24 settembre), Eumetra (24 settembre), Ipsos (26 settembre), Noto (22 settembre), Only Numbers (18, 25 e 29 settembre), Piepoli (25 settembre), SWG (21 e 28 settembre) e Youtrend (24 settembre).

La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e’ disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it.