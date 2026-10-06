Sondaggi: Swg; prima flessione per FnV. Fdi resta primo e stacca il Pd di 7 punti

Si interrompe la lunga serie positiva – mai interrotta dalla prima rilevazione del febbraio scorso – di Futuro Nazionale. Secondo l’ultima indagine di Swg, infatti, al 5 ottobre le intenzioni di voto registrano un meno 0,2% nel consenso della formazione di Roberto Vannacci, stimato al 7,8% rispetto alla settimana precedente in cui, peraltro, aveva toccato il suo record storico dell’8,0%. Nonostante questa leggera flessione, il partito del generale si conferma stabilmente davanti a forze politiche tradizionali del centrodestra come Forza Italia (al 7,1%, con un incremento dello 0,2%) e della Lega (anch’essa in leggerissimo recupero al 5,2% grazie a un segno più davanti allo 0,1%).

Fnv, dunque, si conferma quarta forza nel panorama politico nazionale, dietro a Fratelli d’Italia (al 27,7% con un aumento dello 0,2%), Pd, staccato di 7 punti dai meloniani pur guadagnando uno 0,1 che lo porta al 20,7%, e al Movimento 5 stelle che flette di 0,2 punti al 12,6%. Stabile – al 6,6% e piazzandosi tra Fi e Lega. Avs. Variazioni quasi impalpabili, anche per gli altri partiti: Azione – al 3,1% lascia sul terreno lo 0,1%, così come Italia Viva (al 2,3%) che sembra non ‘monetizzare’ l’effetto Leopolda. Meno 0,1% anche per +Europa (1,6%) mentre confermano il loro 1% di consensi sia Noi Moderati che Avanti-Psi.

NOTA METODOLOGICA: valori espressi in %. Date di esecuzione: 30 settembre – 4 ottobre 2026. Metodo di rilevazione: sondaggio CATI-CAMI-CAWI su un campione rappresentativo nazionale di 1.200 soggetti maggiorenni. I dati da giugno 2024 a settembre 2026 si riferiscono alla media mensile