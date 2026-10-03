Scocca l’ora del 39° Slalom Salerno Croce di Cava

E’ l’ora delle sfide per il 39° Slalom Salerno Croce di Cava, settima gara della massima serie tricolore ACI Sport che ne completa il calendario del Campionato Italiano Assoluto. Dalle 10.45 in programma la diretta di ACI Sport TV sul canale 228 Sky e 52 Tivùsat, con streaming su @ACI Sport TV e @Campionato Italiano Assoluto Slalom, gara 2 in streaming alle ore 12.45 e poi gara 3 in streaming e sul canale alle ore 15.00.

La competizione è organizzata dall’Automobile Club Salerno, presieduto dall’ing. Vincenzo Demasi, Ente che celebra il secolo di vita e vanta il primato di partecipanti che nel corso della stagione ha visto un progressivo aumento di adesioni. La presenza di ben 10 under 23 conferma ed amplifica il fascino e la valenza della competizione salernitana, che conta sulle prestigiose partnership della Provincia, delle Città di Salerno e Cava Dè Tirreni, della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, il CONI Regionale, le solide realtà private tra cui PT – Gomme First Stop che ha indetto un apposito Trofeo e Madegra Coffee and Food, Galdierirent, Autotrasporti Murino Nicola e Carrozzeria Restyling. La gara assegnerà anche il “Memorial Vito Sacco”, indimenticato pilastro dell’automobilismo nazionale.

Giornata di sabato dedicata alle operazioni preliminari con le verifiche sportive all’interno dell’Ente di via Vicinanza e le tecniche sul Lungomare. Alle ore 7.00 di domenica 4 sarà chiusa al traffico ordinario la SP 129b Croce di Cava – Castello Arechi – Salerno, sulla quale è ricavato il tracciato da 3,5 Km intervallato da ben 13 postazioni di rallentamento. Un percorso di intensa spettacolarità inserito in una cornice paesaggistica ad altissimo impatto, con vista mozzafiato sul Golfo che si apre sull’azzurro del Mar Tirreno.

Tutti i big della vigilia sono pronti a sfidarsi sul tracciato campano che assicura spettacolo e pretende impegno. Il Campione Italiano Salvatore Venanzio prova l’emozione di un Kart Cross, anche con l’intento di favorire il compagno di Team Giuseppe Esposito giunto al Match point nel decisivo duello con Giovanni Cutro per il titolo funamboliche e generose auto tubolari derivate dalle serie su terra. Alla vetta in casa punterà decisamente anche il sorrentino Luigi Vinaccia con l’estremo prototipo con motore Honda da 2000 cc o l’etneo Silvio Fiore che sulle Radical SR4 si batterà per il 2° posto tricolore ed il primato in E2SC con l’altro campano Pasquale Amatruda su auto gemella da 1400 cc. Altri contendenti alla vetta di sicuro il pugliese Domenico Palumbo su Radical ed i lucano Saverio Miglionico, anche desideroso di riprendersi qualche soddisfazione da una stagione un pò avara con lui. Per le monoposto il laziale Adriano Ricci su Gloria potrà festeggiare il primato in campionato tra le monoposto, come Antonio Ruocco potrà alzare il Trofeo Under 25 proprio in casa, al volante della Radical. Diversi i nomi noti anche nel Campionato Supersalita come il già tricolore Giovanni Loffredo che conferma anche per lo slalom di casa la MINI di categoria Racing Start, poi Alessandro Tortora, neo vincitore della Coppa E1 1600 Turbo su Peugeot e qui su Fiat 127, mentre altra conferma è quella della Peugeot 106 per Valerio Magliano, protagonista di vertice per la classe E1 1600. Sfida decisiva anche per la classifica Scuderia che vede in testa la Scuderia Venanzio, tallonata dalla Scuderia Vesuvio.