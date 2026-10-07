Premio Nobel per la chimica assegnato a Henri Kagan e Kenso Soai

STOCCOLMA (SVEZIA) (ITALPRESS) – Il Premio Nobel per la Chimica 2026 è stato assegnato al chimico francese Henri B. Kagan e al chimico giapponese Kenso Soai. Lo rende noto l’Accademia Reale Svedese delle Scienze, precisando che il riconoscimento è stato conferito per “la scoperta degli effetti non lineari e dell’autocatalisi nella sintesi organica asimmetrica”. Il lavoro dei due ricercatori si è concentrato sulla preferenza, mostrata dalle molecole, per una delle due forme “speculari” che possono assumere. La scoperta del francese Kagan riguarda una nuova possibilità di “manipolare” le reazioni chimiche in questo specifico campo, aprendo così nuovi fronti d’indagine per le reazioni che servono, ad esempio, a produrre farmaci. Il giapponese Soai, invece, è riuscito a realizzare la prima reazione chimica in grado di “pilotare” la molecola verso una delle due possibili forme speculari. Fino ad ora, solo Madre Natura era riuscita in quest’impresa.

(ITALPRESS).

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