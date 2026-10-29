Mattarella: “Sconcertante opposizione pregiudiziale ai vaccini, ancora presenti fake news distruttive”

(Adnkronos) – "L’opposizione pregiudiziale ai vaccini è uno dei sintomi più sconcertanti" della diffusione di "credenze irrazionali e fake news distruttive" in ambito scientifico. A dirlo è stato ieri il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della celebrazione al Quirinale de 'I Giorni della ricerca'. "Riflettendo sui successi conseguiti, così importanti, così evidenti – ha detto il Capo dello Stato -, risaltano talune stridenti contraddizioni del nostro tempo. La ricerca e la scienza salvano vite umane, in numero sempre maggiore, eppure dobbiamo tuttora constatare che si diffondono e sono presenti credenze irrazionali e fake news distruttive, inchiodando nella paura parti, sia pur piccole, di popolazione. L’opposizione pregiudiziale ai vaccini è uno dei sintomi più sconcertanti: quando ci troviamo davanti a fatti dolorosi di cronaca, con adulti o bambini che rischiano o addirittura perdono la vita che avrebbero potuto facilmente difendere, si avverte l'esigenza di contrastare l'opera di chi cerca di avvelenarne l'opinione", le parole di Mattarella. "La ricerca rimanda a uno sforzo comune, alla circolazione di informazioni e di idee, di prospettive, alla collaborazione tra Paesi diversi, continenti diversi, culture diverse. L'abbiamo verificato nei giorni del contrasto all'epidemia di Covid. Una rete mondiale si è attivata, fornendo presto protezioni su vasta scala, costruendo velocemente difese efficaci e accelerando l'indebolimento del virus. Eppure oggi – ha continuato il presidente -, oltre a quel che viene sottratto di risorse da guerre dissennate e dai tentativi di voler estendere il contrasto militare a ogni dimensione della terra e persino nello spazio, siamo davanti a nuove barriere materiali e immateriali che si alzano in vari campi, ostacolando l'azione internazionale chiamata a prevenire e a contrastare focolai esistenti e rischi di nuove pandemie", ha spiegato il Capo dello Stato.

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