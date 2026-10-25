Liga, oggi Barcellona-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) – È il giorno del Clasico. Oggi, domenica 25 ottobre, il Barcellona ospiterà il Real Madrid – in diretta tv e streaming – nella decima giornata di Liga. La squadra di Flick è reduce dalla sconfitta contro il Paris Saint-Germain in Champions League, mentre in campionato aveva battuto il Betis Siviglia per 5-2. Quella di Mourinho invece ha superato il Lipsia per 4-1 al Bernabeu nell'ultimo turno della massima competizione europea, dopo aver vinto contro il Siviglia 4-1 in campionato. Partita importante anche per la classifica, con il Barcellona al momento primo a 27 punti, a +6 sul Real Madrid terzo. Il Clasico tra Barcellona e Real Madrid è in programma oggi, domenica 25 ottobre, alle ore 21. Ecco le probabili formazioni:

Barcellona (4-2-3-1): J. Garcia; Koundé, Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, F. Lopez, Adeyemi; Gabriel Jesus. All. Flick.

Real Madrid (4-2-3-1): Courtois; Valverde, Konaté, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Tchouaméni; Endrick, Arda Guler, Diomande; Mbappé. All. Mourinho. Barcellona-Real Madrid sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche in chiaro su Italia 1. Il match sarà disponibile inoltre in streaming su Dazn e sul sito di SportMediaset.

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