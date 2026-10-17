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Iran, Pasdaran: “Petroliera con 2 milioni di barili greggio urta mina a Hormuz, nave in fiamme”

AdnKronos

Iran, Pasdaran: “Petroliera con 2 milioni di barili greggio urta mina a Hormuz, nave in fiamme”

Sab, 17/10/2026 - 08:07

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(Adnkronos) – Una superpetroliera sarebbe stata colpita dall'esplosione di una mina nello Stretto di Hormuz. E' quanto sostengono media iraniani, che citano informazioni diffuse dai Guardiani della Rivoluzione, i Pasdaran iraniani. Segnalato un incendio a bordo della nave. Secondo quanto riportato, la petroliera trasportava più di due milioni di barili di greggio. Per i Pasdaran avrebbe tentato una rotta non autorizzata per il transito nello Stretto di Hormuz con il supporto delle forze americane. Nessun riscontro al momento per la versione fornita dai Pasdaran. 
—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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