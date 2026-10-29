Hpv, Barbieri (autore e illustratore): “Fumetto parla a tutte le generazioni”

(Adnkronos) – "Il fumetto è sempre stato un medium che parla ai ragazzi, agli adulti, agli anziani anche". Paolo Barbieri, autore e illustratore, sottolinea la capacità di questo linguaggio di raggiungere generazioni diverse, una caratteristica centrale del progetto 'Il Quinto', realizzato da Msd e Lucca Comics & Games per sensibilizzare sul Papillomavirus umano (Hpv). L'opera coinvolge diversi professionisti del fumetto e dell'illustrazione e unisce una storia originale a una componente visiva pensata per rendere il messaggio accessibile. Barbieri ha curato la parte finale del progetto, contribuendo anche alla sua fruizione attraverso gli smartphone. L'artista evidenzia come il "fumetto possa affrontare temi delicati in modo diretto e coinvolgente, avvicinando il pubblico a questioni che riguardano la salute e la prevenzione senza rinunciare alla qualità artistica e alla forza delle immagini".

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