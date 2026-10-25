Eleonora Giorgi, il ricordo dei figli a Verissimo e l’annuncio: “Andrea Rizzoli presto papà”

(Adnkronos) –

Andrea Rizzoli diventerà a dicembre papà per la prima volta di una bambina che si chiamerà Eleonora, in onore della sua mamma Eleonora Giorgi, scomparsa lo scorso 3 marzo del 2025 a seguito di una malattia contro il tumore al pancreas. E proprio il primogenito dell'attrice sarà oggi ospite a Verissimo insieme al fratello Paolo Ciavarro. I due ricorderanno la mamma che lo scorso mercoledì 21 ottobre avrebbe compiuto 73 anni. La notizia della bambina che renderà Andrea Rizzoli papà per la prima volta, anticipata da Andkronos, verrà annunciata oggi pubblicamente nel salotto di Silvia Toffanin. Il figlio primogenito di Eleonora Giorgi e Angelo Rizzoli diventerà genitore insieme alla moglie Serena Meriggioli, che di professione fa la make up artist. Eleonora Giorgi ha lasciato un'eredità che va oltre la sua carriera nel cinema. Oggi per la sua famiglia resta il ricordo di una donna che, anche nei momenti più difficili della sua vita, è rimasta accanto ai propri figli, partecipando in prima fila ai loro traguardi. La nascita della piccola Eleonora sarà uno di questi. Così come lo è stato il matrimonio del primogenito Andrea Rizzoli, il 2 maggio 2024. Un giorno che la famiglia aveva scelto di anticipare di qualche mese proprio per le condizioni di salute di Eleonora. Il desiderio era per tutti quello di condividere, come più volte avevano raccontato, quel momento insieme, senza rimandarlo, nonostante l'incertezza e la paura che li accompagnava ogni giorno. Alla fine, Eleonora c'era. Ed è stata lei ad accompagnare il figlio all'altare, indossando un lungo abito floreale sui toni del bianco e del blu e sfoggiando quel sorriso che, anche durante la malattia, non aveva mai smesso di indossare. E, con l'orgoglio di una mamma felice, Giorgi aveva condiviso sui social una foto insieme al figlio: "Il mio Andrea si è sposato". L'attrice ha trascorso l'ultimo mese della sua vita ricoverata in nella clinica Paideia di Roma dove si stava sottoponendo alle cure palliative e alla terapia del dolore. Eleonora Giorgi ha parlato per la prima volta del suo tumore al pancreas il 25 novembre del 2023 durante la trasmissione televisiva 'Pomeriggio Cinque', rivelando in diretta di aver ricevuto la diagnosi e spiegando che la massa era operabile. Da lì è cominciato il suo calvario, condiviso in pubblico, con la sua gente. Non si è mai sottratta a interviste, se la sua esperienza poteva essere d'esempio per qualcun altro, Giorgi era felice di farlo. Non ha mai agito da vittima, pur non nascondendo il dolore. Ha sempre raccontato che la sua paura più grande era lasciare i suoi figli, Andrea Rizzoli e Paolo Ciavarro, e il suo nipotino Gabriele, figlio del secondogenito e Clizia Incorvaia, nato nel febbraio del 2022. Un legame indissolubile, una presenza fondamentale nella sua vita. In Gabriele, Giorgi ha trovato sempre la forza di rialzarsi e di non mollare mai, fino all'ultimo respiro. Prima della sua scomparsa, l'attrice aveva preparato 15 pacchetti con regali e lettere da far trovare sotto l'albero ogni Natale fino al compimento dei suoi 18 anni. E Gabriele, che oggi ha 4 anni, come raccontano i suoi genitori, continua a chiedere di nonna e ricorda ancora i giochi che facevano insieme. Le sue interviste erano diventate lezioni di vita. "Non importa quanto tempo hai a disposizione ma come scegli di viverlo. Non voglio più giorni di vita, voglio più vita nei giorni che mi rimangono, come diceva Rita Levi Montalcini. Mi sveglio e dico che non voglio sprecare la giornata", aveva detto. Più volte l'attrice era stata ospite di Verissimo, dove raccontava nei dettagli l'evoluzione della sua malattia. L'ultima sua apparizione pubblica risale al 2 febbraio del 2025, quando a Silvia Toffanin, col sorriso stampato in volto e con un turbante in testa, aveva detto a gran voce: "Siamo ancora qui, teniamo duro. Hanno scoperto una metastasi nel cervello e mi sono sottoposta a radiochirurgia. E' andata bene, tra poco dovrò fare un controllo. Ho avuto un po' di paura…". Dopo la sua morte, i figli non hanno mai smesso di parlarne. Andrea Rizzoli, il figlio maggiore, ha scritto e pubblicato il libro 'Non ci sono buone notizie' in cui parla della malattia della madre e dell'ultimo anno vissuto, che considera il più bello della sua vita.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)