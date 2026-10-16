Dl Bollette, governo: “Raggiunta intesa con Ue, attenuerà impatto costi energia”

(Adnkronos) – Il governo italiano e la Commissione europea hanno raggiunto un'intesa sulle misure previste dal dl Bollette, nel pieno rispetto del Middle East State Aid Framework (Metsaf) e della normativa settoriale. Lo annuncia palazzo Chigi, in una nota. L'accordo segue "intensi e costruttivi" scambi tra i servizi della Commissione e le autorità italiane, con l’obiettivo di attenuare l’impatto dei costi energetici e limitare l’effetto dell’aumento dei prezzi del gas sul prezzo dell’energia elettrica per le famiglie e le imprese, preservando al contempo la parità di condizioni nel mercato interno, "minimizzando le distorsioni". Su questa base, l’Italia notificherà le misure temporanee alla Commissione come prevedono le norme in materia di aiuti di Stato e l'esecutivo Ue le valuterà "in via prioritaria". “Esprimo soddisfazione per l’accordo politico preliminare raggiunto tra il Governo italiano e la Commissione europea sulle misure previste dal decreto Bollette. È un primo passo importante, frutto di un confronto intenso e costruttivo, che consente di perseguire il nostro obiettivo prioritario: attenuare l’impatto dei costi energetici su famiglie e imprese, limitando gli effetti dell’aumento del prezzo del gas sul costo dell’elettricità". Lo dichiara il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto. "In una fase ancora caratterizzata da forti incertezze sui mercati energetici – aggiunge il ministro – continuiamo a lavorare con pragmatismo per contenere i costi dell’energia e sostenere la competitività del nostro sistema produttivo. A breve notificheremo alla Commissione Ue un nuovo testo della norma coerente con il quadro temporaneo di aiuti di stato per la crisi in medioriente (Metsaf), al fine di finalizzare l’accordo formale”. “Il lavoro svolto ha dato i primi risultati. La priorità è ridurre il peso dell’energia su famiglie e imprese, con misure concrete e senza compromessi sulla competitività del nostro sistema produttivo. Su questo continueremo a lavorare con determinazione”: così il viceministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Vannia Gava.

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