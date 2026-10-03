Consegna dell’area riqualificata di via Macello Vecchio a Messina, Schifani “Impegno del Governo per il risanamento” / Video

MESSINA (ITALPRESS) – “Oggi celebriamo una giornata importante dove la rigenerazione urbana la fa da padrona. Ho ribadito il mio impegno e quello dell’intero governo perché non ci si fermi con un’attività di risanamento che sta funzionando. Questa iniziativa deve essere portata a conclusione. La Regione ha previsto 40 milioni nel fondo complementare e auspichiamo che arrivino altre risorse dal Fondo per lo sviluppo e la coesione nazionale. Su questo fronte ci sono interlocuzioni continue con il sottosegretario Matilde Siracusano. Qui abbiamo voluto dare il segno della presenza delle istituzioni ai cittadini messinesi. Il risanamento è il frutto di sinergie tra le istituzioni: io ho sempre creduto nei valori costituzionali che prevedono il dovere di collaborazione tra enti dello Stato, anche se di vario livello e oggi ne abbiamo una dimostrazione”. Lo ha detto Renato Schifani, presidente della Regione Siciliana e commissario straordinario per il risanamento di Messina, partecipando questa mattina alla consegna al Comune dell’area riqualificata di via Macello Vecchio che ospitava una delle baraccopoli della città. Erano presenti il sindaco di Messina Federico Basile, il prefetto Cosima Di Stani, l’assessore regionale al Turismo Elvira Amata, il sub-commissario Santi Trovato e il presidente dell’Arisme Massimo Rizzo.
– foto ufficio stampa Regione Siciliana –
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