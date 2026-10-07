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Caltanissetta, dall’IA alla cultura della sicurezza alla parità di genere: al Rapisardi-Da Vinci il primo intervento formativo del progetto Scuola/Lavoro

Redazione 3

Caltanissetta, dall’IA alla cultura della sicurezza alla parità di genere: al Rapisardi-Da Vinci il primo intervento formativo del progetto Scuola/Lavoro

Mer, 07/10/2026 - 07:46

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Si è svolto presso l’Istituto di Istruzione Superiore “Rapisardi-Da Vinci” di Caltanissetta il primo intervento formativo del progetto Scuola/Lavoro per l’A.S. 2026/2027, promosso dal Consolato Provinciale dei Maestri del Lavoro di Caltanissetta.

L’incontro è stato aperto dai saluti del collaboratore del D.S. Santa Iacuzzo, prof. Liborio Torregrossa, e del Console Provinciale dei Maestri del Lavoro, Francesco Cagnina, che ha dato il via ai lavori della giornata.

Un momento particolarmente significativo è stato dedicato alla premiazione dei due studenti che hanno conseguito la migliore media dei voti dell’intero Istituto: Anita Butticè e Alessio Danile, ai quali il Consolato ha voluto rivolgere un sentito riconoscimento per l’impegno e gli eccellenti risultati raggiunti.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati temi di grande attualità e rilevanza per la formazione e il futuro professionale degli studenti, tra cui:

  • Orientamento e valutazione del profilo personale e professionale;
  • Intelligenza Artificiale e nuove prospettive nel mondo del lavoro;
  • Cultura della sicurezza;
  • Parità di genere;
  • Etica del lavoro.

Gli interventi sono stati curati dai Maestri del Lavoro Michela Risorto, Letterio Iachetta, Giuseppe Miraglia e Francesco Cagnina, che hanno condiviso con gli studenti competenze, esperienze e riflessioni maturate nel corso delle loro attività professionali.

Un sentito ringraziamento va inoltre ai Maestri del Lavoro Lillo Defraia, Titti Marchese, Michele Foderà e Giuseppe Carrubba, per la loro presenza e per i preziosi interventi che hanno contribuito a rendere l’incontro ancora più coinvolgente e partecipato. In particolare, il simpatico e vivace intervento finale del Maestro Giuseppe Carrubba ha regalato ai ragazzi un momento di allegria e leggerezza.

Un ringraziamento speciale è rivolto agli studenti delle classi quinte e ai loro docenti, che hanno partecipato con interesse e attenzione, contribuendo alla piena riuscita dell’iniziativa.

Una giornata di formazione e confronto che ha rappresentato un’importante occasione per avvicinare i giovani al mondo del lavoro, promuovendo non solo competenze e consapevolezza professionale, ma anche valori fondamentali quali responsabilità, sicurezza, rispetto, inclusione ed etica.

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