Ballando, Ornella Muti incanta la giuria ma d’Urso critica: “Mancava la passione”

(Adnkronos) –

Prime polemiche e primi fischi a Ballando con le stelle. Protagoniste, Barbara d'Urso in versione membro della giuria e Ornella Muti, al debutto come concorrente. L'attrice, in coppia con Pasquale La Rocca, il maestro di ballo che lo scorso anno aveva accompagnato proprio d'Urso nel suo percorso da concorrente, si è esibita questa sera in un tango. Una performance apprezzata da tutta la giuria a eccezione di… Barbara d'Urso. La giurata, chiamata in causa da Alberto Matano, ha inizialmente messo un freno sul paragone con il tango eseguito lo scorso anno come concorrente proprio in coppia con La Rocca: "Non puoi paragonare il nostro tango, che veniva dopo un po' di puntate, con questo presentato alla prima puntata", ha detto per poi fare i complimenti all'attrice. "Ornella è bellissima, aveva la faccia un po' spaventata però è bellissima". Poi, però è arrivata la stoccata: "Quello che sinceramente non mi è arrivato è l'interpretazione e la passione. Siccome sono abituata a ballare con Pasquale, so quello che lui riesce a tirare fuori, ma non mi è arrivata la passione, ti vedevo spaventata", ha detto la giurata, interrotta dai fischi del pubblico. "Questo è quello che è arrivato a me", ha spiegato lei. Simona Ventura, da quest'anno parte del cast come custode del tesoretto, ha provato a stuzzicare la giurata: "Non è che sei un po' gelosetta?". "Non sono venuta a fare battutine, le cosine e i retroscena. Non capisco di cosa dovrei essere gelosetta", ha replicato d'Urso. Ventura ha provato poi a spiegare: "Lo capirei. Si instaura un rapporto profondo con il compagno. Se avessi visto il mio partner di ballo Samuel Peron con qualcuna ballare il tango, io sarei gelosa". Ma d'Urso ha ripreso parola e, contrariata, ha ribadito: "Io non sono gelosa, non capisco di cosa dovrei essere gelosa. Io esprimo il mio pensiero, mi è arrivata di meno l'interpretazione fine". Alla fine la giurata ha alzato,esprimendo il suo voto: 7.

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)