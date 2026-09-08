Venezia 83, il red carpet di Penelope Cruz e Javier Bardem per ‘Bunker’

(Adnkronos) – La coppia più attesa del Lido è arrivata sul red carpet. Penélope Cruz e Javier Bardem hanno sfilato per la prima di 'Bunker', il nuovo film di Florian Zeller in concorso alla Mostra del Cinema di Venezia. L'attrice ha scelto un abito lungo rosso con spalline sottili e un profondo spacco, mentre lui ha indossato un elegante smoking scuro. A sorpresa i due hanno calcato il tappeto rosso separatamente. Solo di fronte alla calorosa insistenza dei fotografi, Cruz e Bardem si sono finalmente riuniti per posare insieme, mandando in delirio i fan. Con loro anche il regista Florian Zeller e il cast con Stephen Graham, Paul Dano e Patrick Schwarzenegger.

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