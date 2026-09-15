All’aeroporto di Catania ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo

Arrivano buone notizie sul fronte dell’emergenza dettata dall’attività vulcanica dell’Etna che influisce sul traffico aereo. A seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3.

Sono state pertanto ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.