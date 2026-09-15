Salute

All’aeroporto di Catania ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo

Redazione 1

All’aeroporto di Catania ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo

Mar, 15/09/2026 - 19:49

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Arrivano buone notizie sul fronte dell’emergenza dettata dall’attività vulcanica dell’Etna che influisce sul traffico aereo. A seguito del passaggio dello stato di allerta delle attività vulcaniche da RED a ORANGE, è stata disposta la riapertura dei settori C1 e B3.

Sono state pertanto ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo all’aeroporto di Catania con effetto immediato. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

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