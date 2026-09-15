Riaperti spazi aerei sull’Etna, torna operativo l’aeroporto di Catania

Torna operativo l’aeroporto di Catania con la riapertura degli spazi aerei C1 e B3 che erano stati chiusi per l’eruzione in corso sull’Etna. Lo comunica la Sac, la società che gestisce lo scalo, comunicando che “sono ripristinate le attività di volo in partenza e in arrivo con effetto immediato” e invitando i passeggeri a “verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”.

Dai crateri sommitali del vulcano continua l’emissione di cenere, ma in maniera più debole, mentre il ‘tremore’ che segnala l’energia di risalita del magma nei condotti interni dell’edificio vulcanico è in risalita e oscilla su valori medi. L’attività in corso ha fatto emettere dall’Ingv Osservatorio etneo di Catania un nuovo avviso per il volo, il Vona (Volcano observatory notice for aviation), che è diminuito da rosso ad arancione, il terzo grado di allerta su una scala di quattro