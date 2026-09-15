Anas A19: lavori senza sosta nella galleria San Nicola in provincia di Enna: l’obiettivo è riaprire entro un paio di ore

Le squadre Anas stanno lavorando senza sosta nella galleria “San Nicola”, in provincia di Enna, lungo l’autostrada A19 “Palermo-Catania”, con l’obiettivo di riaprire al traffico il tratto tra Caltanissetta ed Enna già entro un paio d’ore, in condizioni di piena sicurezza.

Nonostante gli ingenti danni causati dall’impatto del mezzo pesante, che ha interessato gli impianti di illuminazione e alcuni elementi strutturali della galleria, il personale è impegnato nelle operazioni di riparazione e messa in sicurezza. La riapertura resta subordinata al completamento degli interventi e all’esito delle verifiche tecniche. Consapevole dei disagi per chi è in viaggio, Anas assicura il massimo impegno per ridurre i tempi della chiusura, ponendo al primo posto la sicurezza degli utenti e degli operatori.