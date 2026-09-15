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Tragedia sul lavoro. Malore fatale in cantiere mentre stava lavorando: morto un operaio

Redazione 1

Tragedia sul lavoro. Malore fatale in cantiere mentre stava lavorando: morto un operaio

Mar, 15/09/2026 - 21:35

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Un operaio è morto dopo essere stato colto da un malore mentre lavorava in un cantiere edile nel centro di Pordenone. La vittima è un uomo di 64 anni di Vittorio Veneto e responsabile tecnico della ditta “Spagnol”. La tragedia si è consumata tra corso Garibaldi e vicolo San Giorgio, di fronte alla chiesa di San Giorgio. L’operaio è crollato a terra battendo violentemente la testa e perdendo subito conoscenza. Subito è stato lanciato l’allarme. La macchina dei soccorsi si è attivata tempestivamente: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco con due mezzi, automedica e anche ambulanza del Suem.

Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo utilizzando sia il defibrillatore, sia il dispositivo Lucas che effettua il messaggio cardiaco. Dopo i disperati tentativi di stabilizzarlo l’uomo è stato portato d’urgenza all’ospedale di Pordenone ma purtroppo non c’è stato nulla da fare. Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri di Pordenone oltre ai tecnici del nucleo Spisal. La salma è stata trasportata presso l’obitorio dell’ospedale, in attesa delle decisioni della Procura. L’ipotesi è che l’uomo sia stato colpito da un infarto, ma non si esclude se la causa del decesso possa essere ricondurre al colpo alla testa.

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