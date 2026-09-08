Venezia 83, dalla star del giorno al gossip: le 5 cose da sapere sulla settima giornata

(Adnkronos) – Dal film da non perdere al gossip sul red carpet: ecco le 5 cose che da sapere sulla settima giornata della Mostra del Cinema di Venezia. (Videonews dalle nostre inviate Loredana Errico e Lucrezia Leombruni)
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