Venezia 83, Casey Affleck sbarca al Lido con ‘Company’

(Adnkronos) – Casey Affleck arriva al Lido per presentare 'Company', il suo terzo film da regista, in concorso alla 83esima Mostra del Cinema di Venezia. L'attore e regista è sbarcato alla darsena del Palazzo del Casinò per la conferenza stampa del suo nuovo lavoro.
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(Adnkronos) – Casey Affleck arriva al Lido per presentare 'Company', il suo terzo film da regista, in concorso alla 83esima Mostra del Cinema di Venezia. L'attore e regista è sbarcato alla darsena del Palazzo del Casinò per la conferenza stampa del suo nuovo lavoro.