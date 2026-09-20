“Vannacci premier entro 10 anni”, la previsione di Alemanno

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"Sono convinto che se non sbagliamo avremo Roberto Vannacci presidente del Consiglio entro dieci anni. Ma non dobbiamo andare al centro". E' la previsione di Gianni Alemanno nella kermesse a Orvieto con Roberto Vannacci, fondatore e leader di Futuro Nazionale. L'ex sindaco di Roma ribadisce il concetto espresso in un'intervista a Repubblica. "Non dobbiamo rischiare di fare gli stessi errori fatti dal centrodestra al governo, e che fece già Gianfranco Fini: farsi risucchiare dal centro. Oggi – prosegue Alemanno – le elezioni si vincono stando a destra, come dimostrano Le Pen in Francia e l’Afd in Germania". E quindi cosa propone? "L’alleanza – dice – si può fare solo su basi concretamente di destra". "Io porrei due discrimini: se vogliamo la crescita bisogna fermare la guerra in Ucraina e inoltre serve cambiare questa Unione europea, che è all’origine di tutti i mali", spiega ancora Alemanno. "Bisogna chiuderla adesso – sottolinea – statuendo i confini sanciti dalla guerra. Non possiamo fare un conflitto nucleare per la Crimea e il Donbass". A Orvieto, è venuto qualcuno di Fratelli d’Italia? "Nessuno – risponde Alemanno – Avevo fatto personalmente molte telefonate, chiamando pure il presidente del Senato Ignazio La Russa, ma alla fine Meloni ha chiuso tutte le porte". E su dove può arrivare Vannacci, Alemanno sostiene: "Alle prossime politiche oltre il 10 per cento, in quelle dopo farà il premier". Ma non è debole sui programmi? "Se riuscirà a unire la sensibilità identitaria a quella sociale dilagherà", dice. Alla domanda se voterebbe per Rampelli sindaco di Roma, Alemanno risponde: "Noi al primo turno presenteremo il nostro candidato, come a Milano. Alle amministrative andremo da soli". A Orvieto, rispondendo ai giornalisti Salvini? "Aveva promesso di fare il sovranista, ha raccolto il 35% dell'elettorato, promettendo di mettere in discussione l'Unione europea, invece non ha mai mantenuto gli impegni né sulla questione Ue né sull'Ucraina: la mattina promette di fermare questo conflitto e la sera vota con la Meloni a favore delle sanzioni. Queste incoerenze alla fine si pagano. L'incoerenza non paga e noi vogliamo andare dritti per la nostra strada", dice Alemanno. E "quando qualcuno – sottolinea l'ex sindaco di Roma all'Adnkronos – accusa Vannacci di aver tradito Salvini, noi rispondiamo che non è Vannacci che ha tradito Salvini è Salvini che ha tradito le promesse che aveva fatto". Quindi, il messaggio diretto di Alemanno a Vannacci: "Tu sei stato un comandante della Folgore e per me vale di più delle collocazioni politiche. Noi siamo gente d'onore che entra nella casa dell'onore . La nostra fedeltà sarà assoluta".

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