Campofranco. Il Comune beneficiario del riparto regionale per la finanza locale

CAMPOFRANCO. Con il Decreto Assessoriale n. 519 del 17 settembre 2026, l’Assessorato regionale delle Autonomie Locali ha approvato il riparto delle risorse previste dall’art. 12 della Legge di stabilità regionale 2026 (L.R. n. 1/2026), destinate ai Comuni che hanno introdotto nei propri regolamenti misure per rendere più efficiente la riscossione dei tributi locali e il recupero dei crediti.

Il Comune di Campofranco è tra i 158 Comuni siciliani ammessi al beneficio, e tra i soli 6 della provincia di Caltanissetta, con un’assegnazione complessiva di € 18.859,56 euro. Si tratta di un contributo a sostegno del bilancio comunale: risorse che entrano nelle casse dell’Ente senza obbligo di rendicontazione e che contribuiscono a rafforzarne l’equilibrio finanziario.

“Il risultato – ha spiegato il sindaco – è frutto di una scelta amministrativa precisa: aver adeguato per tempo, entro la scadenza del 30 giugno, il regolamento comunale introducendo le misure richieste dalla norma regionale. Una riscossione più equa ed efficiente significa che tutti contribuiscono in modo giusto e che il Comune può contare su risorse certe per garantire i servizi ai cittadini. Un ringraziamento al Responsabile del Servizio finanziario, al Segretario comunale e agli uffici per il lavoro svolto, che ha consentito di presentare l’attestazione nei termini e di ottenere questo finanziamento. Continuiamo a lavorare per una gestione attenta e responsabile delle risorse pubbliche”.