US Open, oggi Alcaraz-Faria: orario, precedenti e dove vederla in tv

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Carlos Alcaraz torna in campo. Nella notte tra oggi, mercoledì 2 settembre, e domani, giovedì 3, il tennista spagnolo affronta il portoghese Jaime Faria – in diretta tv e streaming – nel secondo turno degli US Open 2026. All'esordio Alcaraz ha superato il russo Safiullin in tre set, mentre Faria ha battuto Brooksby imponendosi in cinque parziali. La sfida tra Alcaraz e Faria è in programma giovedì 3 settembre non prima delle 2.30 ora italiana. I due tennisti non si sono mai affrontati in carriera, con quello degli US Open che sarà dunque il loro primo incontro. Tutte le partite degli US Open 2026 sono trasmesse in Italia in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta tv via satellite su Sky Sport per gli abbonati. Match visibili in streaming sulle piattaforme SuperTenniX, NOW Tv e Sky Go.

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