Università: 5.074 posti letto in più in Sicilia, superato il target Pnrr. Caltanissetta è quarta

Sono 5.074 i posti letto in più per gli studenti universitari in Sicilia grazie al piano Housing del ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), sostenuto dalle risorse del Pnrr. Di questi, 3.684 sono già realizzati e disponibili. Per accedervi è possibile rivolgersi agli enti regionali per il diritto allo studio o, secondo criteri di merito, direttamente ai gestori delle residenze. Nel dettaglio, 1.413 posti letto sono nella provincia di Catania, 646 nella provincia di Messina, 583 nella provincia di

Enna e 464 in quella di Caltanissetta. Seguono la provincia di Agrigento con 167 posti letto, quella di Palermo con 137, Siracusa con 136 e, infine, le province di Ragusa e di Trapani con, rispettivamente, 98 e 40 posti letto. Per gli ulteriori 1.390, Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce la seconda tranche del bando per conto del MUR, ha completato il contratto di tutti gli atti d’obbligo.

I nuovi alloggi saranno disponibili, con le stesse modalità, nel 2027. “Il risultato raggiunto in Sicilia contribuisce a un traguardo fondamentale per tutto il Paese. Più alloggi rendono i nostri atenei più accessibili e attrattivi, rafforzando allo stesso tempo i territori che li ospitano”, ha dichiarato il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. “Questi posti letto sono una risposta concreta al bisogno di alloggi per i fuori sede e un investimento sul diritto di ogni studente di scegliere liberamente dove formarsi”