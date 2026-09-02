Agrigento : uomo trovato morto senza scarpe, procura indaga

La procura di Agrigento ha aperto un’inchiesta contro ignoti sulla morte di Damiano Petitto, il giardiniere di 43 anni di Canicatti’ trovato senza vita in contrada Calici, ipotizzando la morte come conseguenza di un altro reato. Al momento non ci sono persone iscritte nominalmente nel registro degli indagati e l’ipotesi investigativa non implica che sia stato accertato un reato. Il fascicolo e’ coordinato dal pubblico ministero Gaspare Bentivegna. Petitto era scomparso nel pomeriggio di sabato 29 agosto ed e’ stato trovato morto la mattina successiva, senza scarpe ea circa un chilometro dalla sua automobile. Il primo esame esterno non è consentito di stabilire con certezza le cause del decesso. Oggi sara’ conferito l’incarico al medico legale Alberto Alongi, che eseguira’ l’autopsia all’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento . L’esame dovra’ chiarire causa e momento della morte e fornire elementi per stabilire se altre persone possono avere avuto un ruolo nel decesso