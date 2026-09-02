Controlli dei Carabinieri nell’Ennese, sospeso un locale e sanzioni per oltre 38mila euro

Nell’ambito delle attività finalizzate al rafforzamento dei servizi di controllo del territorio, i Carabinieri della Compagnia di Enna, con l’ausilio di personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro (NIL) e del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dell’Arma (NAS), hanno effettuato un servizio coordinato di controllo presso esercizi pubblici e locali aperti al pubblico nel comune di Catenanuova. Nel corso del servizio si è proceduto alle verifiche della documentazione prevista e delle condizioni di regolare esercizio delle attività, nonché alla verifica del rispetto delle disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande e sicurezza dei locali. All’esito degli accertamenti effettuati presso un esercizio commerciale del paese, sono state rilevate diverse irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro, riconducibili alla mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), alla mancata redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e all’omessa formazione dei lavoratori. Le violazioni accertate hanno comportato la sospensione dell’attività del locale bar, nonché la contestazione di sanzioni per un importo complessivo di circa 38.500 euro. L’attività si inserisce nel più ampio quadro dei servizi di prevenzione e controllo del territorio predisposti dall’Arma dei Carabinieri, finalizzati a garantire condizioni di sicurezza e legalità, nonché a prevenire e contrastare eventuali fenomeni di illegalità connessi alla frequentazione degli esercizi pubblici e dei luoghi di aggregazione.