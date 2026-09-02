Caltanissetta. La direzione generale dell’Asp annuncia importanti novità per gli Ospedali di Gela e Niscemi

CALTANISSETTA. La Direzione Generale dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta, guidata dal direttore generale Salvatore Ficarra, annuncia in sinergia con l’assessore regionale della Salute Marcello Caruso, una serie di rilevanti interventi operativi e strategici volti al potenziamento dei servizi e delle strutture dei presidi ospedalieri “Vittorio Emanuele” di Gela e “Suor Cecilia Basarocco” di Niscemi.

Sul fronte del presidio gelese si registra uno snodo fondamentale per l’assistenza neonatale: la Direzione dell’ASP ha infatti richiesto e ottenuto dall’Assessore Regionale della Salute l’autorizzazione per un investimento di 750 mila euro destinato all’acquisto di attrezzature di ultima generazione per la realizzazione della nuova UTIN (Unità di Terapia Intensiva Neonatale). Per accelerare l’effettiva operatività della struttura, l’ASP ha stipulato contestualmente una convenzione con l’ASP di Siracusa, avviando una diretta collaborazione con il Direttore dell’UTIN del P.O. “Umberto I” di Siracusa che fornirà un supporto clinico e specialistico per l’apertura dell’UTIN. Sempre per l’Ospedale di Gela, sul piano strutturale ed edilizio è stato autorizzato un intervento di manutenzione straordinaria dei tetti sovrastanti il reparto di Oncologia per un importo di 350 mila euro, mentre sul piano dell’integrazione del personale si è convenuto di ricorrere all’esternalizzazione per coprire un monte orario dedicato alla branca di Ortopedia.

In merito al Presidio Ospedaliero “Suor Cecilia Basarocco” di Niscemi, l’Azienda ha definito le misure per garantire la continuità assistenziale ed efficientare l’operatività dei reparti; in quest’ottica, si è concordato di procedere con l’esternalizzazione dei servizi relativi alla Chirurgia Generale e alla Medicina Generale.

A completare il quadro delle azioni intraprese vi è un decisivo passo in avanti sul fronte delle risorse umane e del reclutamento medico. Le Università degli Studi di Catania e Palermo hanno espresso la propria disponibilità per inserire gli ospedali della provincia di Caltanissetta all’interno delle rispettive reti formative, passaggio fondamentale che consentirà di assumere ed integrare i medici specializzandi in ogni presidio del territorio. L’ASP ricorda infine che rimane costantemente aperto un avviso pubblico a cui possono fare domanda i medici di qualsiasi specializzazione interessati ad entrare in organico.