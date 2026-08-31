US Open, Berrettini al secondo turno

(Adnkronos) – Matteo Berrettini al secondo turno dell'US Open 2026. L'azzurro, nel match del primo turno dello Slam di New York, ha battuto lo svizzero Stan Wawrinka, all'ultima apparizione a Flushing Meadows, per 7-6 (7-4), 7-6 (7-3), 6-0 in 2h54'. Berrettini ora affronterà l'argentino Mariano Navone che all'esordio ha sconfitto a sorpresa Novak Djokovic, testa di serie numero 4, aprendo una 'voragine' nella parte bassa del tabellone del singolare maschile.
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di Redazione 3 Mar, 01/09/2026 - 08:51