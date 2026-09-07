Uri Poliavich ha trascorso molti anni nel settore dell’intrattenimento online, guidando l’azienda tecnologica che ha fondato nel 2016. La sua esperienza nella costruzione e nello sviluppo dell’azienda influenza anche i temi che affronta durante gli eventi di settore. I suoi keynote e le panel discussion presso SBC e altre conferenze si concentrano sull’innovazione tecnologica e sui trend del settore che influenzano lo sviluppo tecnologico e di prodotto. Ciò che Uri Poliavich afferma dal palco viene valutato sulla base di ciò che la sua azienda ha introdotto nei mercati.

Uri Poliavich: Dal Diritto al Business delle Piattaforme

Uri Poliavich è nato nel 1981 in una famiglia ebraica. A quattordici anni si è trasferito con la famiglia in Israele e ha terminato lì la scuola. Uri Poliavich ha studiato giurisprudenza presso la Bar-Ilan University (2005–2009), ha completato un tirocinio in diritto commerciale e immobiliare e, alla fine del decennio, lavorava nel campo delle fusioni e acquisizioni internazionali. Uri Poliavich ha lasciato la professione, ma il metodo giuridico è rimasto: verificare un’ipotesi prima di agire, stabilire cosa potrebbe fallire per primo e rimandare una decisione quando i fatti sono ancora parziali.

Uri Poliavich ha portato questo metodo nel mondo degli affari. È passato allo sviluppo commerciale internazionale, alla pianificazione strategica e alla gestione operativa. Ognuna di queste aree risponde a una diversa domanda che un business basato su piattaforme deve affrontare: che cosa sia il prodotto, quali Paesi raggiungerà e come quei Paesi regolamentino la licenza che concedono. La regola di Uri Poliavich è che nulla arriva a un operatore se non è già stato utilizzato da uno dei brand. Gli operatori ottengono in licenza l’infrastruttura turnkey e i brand consumer operano sugli stessi sistemi. Una funzionalità viene sviluppata prima per i brand e offerta agli operatori solo dopo essersi dimostrata efficace in un mercato reale. Gli stessi prodotti forniscono il materiale per i suoi keynote e le panel discussion alle conferenze di settore. Nelle dichiarazioni pubbliche, Uri Poliavich parte da un insieme fisso di tre priorità: persone, prodotto e visione a lungo termine. Nessuna di esse è stata sostituita dalla fondazione dell’azienda.

Il Ruolo del Public Speaking nel Settore del Gaming

La conferenza di settore ha riunito diverse parti del mercato, creando opportunità di comunicazione diretta e networking professionale. Operatori, fornitori di piattaforme, autorità di regolamentazione e altri stakeholder del settore hanno scambiato esperienze, discusso gli sviluppi del settore e creato nuove connessioni commerciali. È questa concentrazione di decisori a conferire valore a queste conferenze di settore. Conversazioni che altrimenti potrebbero richiedere mesi di e-mail, telefonate e pianificazione possono essere risolte in un unico incontro faccia a faccia, rendendo il calendario delle conferenze una parte centrale del modo in cui il settore del gaming costruisce partnership e conduce affari.

Una conferenza opera su due livelli: gli incontri definiscono gli affari e le sessioni trasferiscono conoscenze pratiche tra le aziende. I keynote spesso rivelano dettagli operativi che raramente compaiono nei media di settore, come ritardi nelle licenze, strategie di retention non riuscite o il costo reale delle integrazioni di sistema. Uri Poliavich contribuisce a questo livello attingendo all’esperienza diretta nei mercati regolamentati. Il valore di queste presentazioni risiede nella loro specificità: il pubblico può applicare informazioni operative concrete, mentre dichiarazioni generiche di intenti offrono poca utilità pratica.

Lo scambio confluisce direttamente nelle decisioni di prodotto e le panel discussion sono generalmente il punto da cui tutto parte. Un argomento discusso sul palco spesso arriva nelle roadmap degli operatori entro uno o due cicli di pianificazione. Durante una conferenza di settore nel 2025, un panel ha esaminato se l’intelligenza artificiale fosse passata dall’essere un vantaggio competitivo a diventare un’aspettativa più ampia del settore e come questo cambiamento potesse influenzare le priorità aziendali. Le conversazioni intorno agli eventi di settore fanno circolare questioni di questo tipo più rapidamente di qualsiasi altro canale, ed è per questo che il public speaking viene considerato una forma di leadership aziendale nel gaming.

Ciò che un relatore restituisce è importante quanto ciò che ottiene. Da un’azienda che acquisisce informazioni sulle licenze e conoscenze normative durante una conferenza di settore ci si aspetta che restituisca esperienza pratica. Ciò che Uri Poliavich offre proviene dai brand gestiti direttamente dalla sua azienda. Questo è lo standard che il pubblico applica a qualsiasi keynote speaker.

Le sessioni di Uri Poliavich attirano il pubblico perché presenta casi reali: la sequenza seguita dai suoi team, ciò che è stato effettivamente necessario per ottenere una licenza e dove le stime iniziali si sono rivelate errate. È così che si diffonde la conoscenza pratica: ciò che nasce come esperienza di una singola azienda diventa un punto di riferimento per altre che affrontano la stessa sfida.

Di Cosa Parla Uri Poliavich: Innovazione e Leadership Aziendale

L’innovazione è un tema ricorrente nelle presentazioni pubbliche di Uri Poliavich. Durante gli eventi di settore, ha discusso il ruolo della tecnologia, dello sviluppo di prodotto e della proprietà della piattaforma nella creazione di nuove soluzioni. Per Uri Poliavich, l’innovazione è strettamente connessa alla capacità di sviluppare internamente la tecnologia, adattare i prodotti e migliorare continuamente la piattaforma. Questa prospettiva rimane una parte costante del suo approccio al settore.

Questo approccio produce un criterio semplice: qualsiasi funzionalità deve aumentare engagement, conversione o retention; se non lo fa, non ha posto nel prodotto. Uri Poliavich applicava questo standard prima che diventasse comune nelle discussioni di settore.

L’esperienza del giocatore è il terzo elemento e deriva dai primi due. L’argomentazione che Uri Poliavich ripete nelle diverse conferenze è che gli operatori non competono tanto tra loro per l’attenzione, quanto con le piattaforme sulle quali gli utenti trascorrono già il proprio tempo davanti allo schermo. Vincere questa competizione dipende dalla capacità di mantenere gli utenti coinvolti oltre la singola transazione e di offrire loro motivi per tornare. Personalizzazione, oggetti collezionabili, classifiche e obiettivi a lungo termine sono i meccanismi che identifica come modi per competere in questo ambiente. L’innovazione digitale, secondo questa formulazione, significa progettare secondo la stessa economia dell’attenzione di un feed social.

I trend del settore rappresentano il quarto tema ricorrente. Uri Poliavich considera la regolamentazione come un carico di lavoro tecnico con scadenze definite e applica la stessa prospettiva pratica ai cambiamenti più ampi del mercato. Anche la crescita viene discussa negli stessi termini. Nei risultati del terzo trimestre dell’azienda, nel novembre 2025, Uri Poliavich ha riportato una crescita trimestrale dell’EBITDA del 15% e una crescita dei ricavi del 7%. Dichiarare pubblicamente queste cifre è intenzionale: la leadership aziendale, secondo i suoi criteri, significa presentare numeri che il pubblico possa successivamente verificare.

La leadership è il principio finale e Uri Poliavich la definisce in termini pratici. A un responsabile di progetto vengono assegnati un obiettivo, un budget e l’autorità di agire. Ciò che rende significativa questa definizione è il fatto che trova riscontro nel modo in cui l’azienda viene effettivamente gestita.

Thought Leadership: Commenti, Interviste e Panel Discussion

La thought leadership non è qualcosa che un relatore può attribuirsi autonomamente; si costruisce quando altri iniziano a ripetere e a fare affidamento sulle sue idee, e richiede anni. Uri Poliavich fornisce commenti da esperto alla stampa di settore tra una conferenza e l’altra, mantenendo le stesse posizioni nei diversi formati. Una singola dichiarazione è un’opinione. Una visione sostenuta nel corso di anni di conferenze di settore e commenti professionali diventa un percorso documentato, ed è questo percorso che il settore arriva a riconoscere. Questi commenti rappresentano il primo canale attraverso cui prende forma.

Le interviste sono il secondo canale. Consentono un livello di dettaglio che un keynote di venti minuti non può offrire. Parlando con NEXT.io nel 2024, Uri Poliavich ha descritto un settore «sulla soglia della prossima fase evolutiva», tornando sull’importanza del controllo tecnologico: le aziende che costruiscono i propri sistemi determinano ciò che verrà dopo, mentre quelle che utilizzano piattaforme in affitto si adattano a ciò che il mercato offre. Le interviste di lunga durata lasciano inoltre spazio per discutere ciò che non ha funzionato, un livello di specificità che i keynote raramente consentono e uno dei motivi per cui questo formato rimane prezioso.

La discussione professionale è il terzo canale e porta Uri Poliavich davanti alle persone che acquistano ciò che la sua azienda vende. Nei panel condivide il palco con gli amministratori delegati degli operatori, presentando il punto di vista di un fornitore direttamente agli stessi acquirenti. Un’argomentazione che resiste a una contestazione dal vivo conserva successivamente più peso di qualsiasi affermazione contenuta in un comunicato stampa, ed è nel panel che avviene questa verifica.

Il Registro Pubblico alla Base della Leadership Aziendale di Uri Poliavich

Il public speaking ha cambiato ciò che il settore conosce e la velocità con cui lo apprende. I keynote e le panel discussion durante le conferenze di settore trasferiscono dettagli operativi tra aziende che competono su tutto il resto, e i relatori che forniscono questi dettagli definiscono i termini delle decisioni di prodotto dell’anno successivo. Uri Poliavich fa parte di questa conversazione da abbastanza tempo perché le sue idee siano state messe alla prova rispetto alla direzione del mercato. Le argomentazioni che ha presentato agli eventi di settore sull’attenzione, la personalizzazione e la tecnologia proprietaria sono da allora diventate temi centrali nelle discussioni sul gaming, influenzando il modo in cui il settore affronta l’innovazione.

È attraverso questo registro pubblico che la leadership viene infine messa alla prova. Un settore che entra in un numero crescente di mercati regolamentati, sottoposto a maggiore scrutinio e a un’automazione più profonda, ha bisogno di dirigenti disposti a esprimere pubblicamente le proprie posizioni e ad accettare che vengano valutate sulla base dei risultati. Uri Poliavich torna a tre priorità – persone, prodotto e visione a lungo termine – e le ripete nelle sue diverse apparizioni nel settore. La thought leadership, in questo contesto, non è un esercizio di comunicazione; è un registro costruito nel tempo delle idee che un’azienda promuove, delle decisioni che prende e dei risultati che ottiene. È questo che distingue un dirigente con una piattaforma congressuale da uno le cui opinioni diventano parte della conversazione del settore.