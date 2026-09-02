Morte Noemi Impellizzeri nel Catanese, iniziato il sopralluogo del Ris sulla scena dell’incendio

E’ iniziato poco fa il sopralluogo tecnico dei Carabinieri del Ris nell’abitazione di Noemi Impellizzeri, la 33enne di Riposto trovata impiccata. L’ispezione dei Ris vede impegnati sul campo gli specialisti della sezione chimica del Ris di Messina, il cui intervento è focalizzato sulla scena dell’incendio, l’abitazione di Noemi, un basso in via Circumvallazione a Riposto. Noemi Impellizzeri, mamma di tre figli, è stata trovata cadavere lo scorso 23 agosto a Riposto. I carabinieri della Compagnia di Giarre, coordinati dalla Procura di Catania, sono al lavoro per tentare di ripercorree gli ultimi momenti di vita della giovane donna. Il tratto della arteria stradale lungo la quale ricade l’abitazione teatri della tragedia, con apposita ordinanza della polizia locale, già dalle 7.30 è stato interdetto al traffico veicolare, per l’esecuzione degli accertamenti irripetibili di polizia giudiziaria. (Ter/Adnkronos)