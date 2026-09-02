Palermo. Incendio al Conca d’Oro, Lagalla: “Garantire continuità occupazionale”

“Le operazioni di spegnimento più rilevanti al centro commerciale Conca d’Oro si sono concluse: ieri sono stato sul posto e ho incontrato i lavoratori e le loro famiglie, in più ho contattato la curatela amministrativa della struttura e ci incontreremo venerdì, qui a Palermo, per garantire una continuità occupazionale che ovviamente dovrà vedere il coinvolgimento dell’assessorato regionale competente”. Lo afferma il sindaco di Palermo Roberto Lagalla a margine della presentazione, a Palazzo Palagonia, della quarta edizione dell’Acchianata delle Rosalie. “Per quanto riguarda i danni l’intervento dei vigili del fuoco, che è stato non solo pronto ma particolarmente efficace, ha consentito di limitare a una sola ala del complesso i problemi più significativi – continua Lagalla – Questi sono avvenuti oltre la parte di copertura, comunque coincidente con l’ala sud del centro commerciale. Credo ci siano tutte le condizioni per poter ripristinare la funzionalità e l’esercizio dell’attività”. (ITALPRESS)