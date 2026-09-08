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Totti e la Roma: “Fiducioso ma siamo solo all’inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi”

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Totti e la Roma: “Fiducioso ma siamo solo all’inizio. Il centenario? Lo passerò con i miei tifosi”

Mar, 08/09/2026 - 15:25

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(Adnkronos) – A margine della presentazione della Maxima Roma, squadra di basket di cui è advisor della proprietà, delegato allo sviluppo della fanbase e delle operazioni di Corporate Social Responsibility, la leggenda giallorossa torna a parlare anche della squadra in cui ha passato "un quarto di secolo. Sono fiducioso – ha detto 'il capitano' – ma siamo solo alla terza giornata, giocatori e allenatore si conoscono di più". 
"https://www.ilfattonisseno.it/wp-content/uploads/2026/09/Totti_Roma_Maxima_ok_video-hd.mp4"—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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